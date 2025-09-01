La Selección Peruana, de cara a los próximos procesos, tiene las bandas aseguradas con Oliver Sonne y Marcos López. Con 24 y 25 años, respectivamente, ambos llegan a esta convocatoria en un buen presente: el ‘Vikingo’ marcó su primer gol con el Burnley y es el único peruano en disputar la Premier League, mientras que el zurdo también marcó un golazo de tiro libre el último fin de semana y será el único bicolor en jugar la Champions League con Copenhague de Dinamarca, país de nacimiento del ‘Vikingo’. Por lo pronto, los dos esperan sumar minutos en los partidos ante Uruguay y Paraguay, para cerrar las Eliminatorias 2026.

En el caso de Sonne, fue el primer ‘extranjero’ en sumarse a la concentración de la Selección Peruana en Uruguay. El ‘Vikingo’ tomó la conexión Manchester - Ámsterdam - Río de Janeiro y Montevideo, y pisó anoche suelo charrúa para comenzar hoy a entrenar a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Óscar Ibáñez.

De hecho, Oliver Sonne reúne los méritos para adueñarse de la banda derecha de la ‘Bicolor’ debido a su buen presente en Inglaterra, comparado con Luis Advíncula, su competidor en el puesto, quien apenas disputó tres minutos en los últimos cuatro partidos con Boca Juniors.

Apenas pisó Montevideo, Sonne habló brevemente sobre su buen presente a las cámaras de Fútbol en América. “Estoy en buen momento en Inglaterra. Es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley, estamos en Premier League, vamos mejorando y estoy muy feliz”, declaró el nacido en Dinamarca.

Luego de entrar ante Colombia y Ecuador en la anterior fecha doble de Eliminatorias, el ‘Vikingo’ hizo la pretemporada con Burnley y fue titular en el arranque de la Premier League ante Tottenham. Luego fue parte de la victoria ante Sunderland, marcó el gol del triunfo ante Derby County por la Carabao Cup y viene de entrar el fin de semana en la agónica derrota ante Manchester United en Old Trafford.

Cabe destacar que Oliver Sonne ya fue titular en la fecha doble de noviembre del año pasado, ante Chile y Argentina, y no le pesó la camiseta. Por lo pronto, su ‘ventaja’ es que es el primero del extranjero en unirse a los entrenamientos de la Selección Peruana y ganará horas de trabajo con Óscar Ibáñez, quien tendrá la última palabra.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ambos partidos comenzarán a las 6:30 p.m. (horario de Perú).

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

