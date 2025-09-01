El fútbol brasileño conoció el último domingo a Erick Noriega en el empate de Gremio frente a Flamengo en el Maracaná. El ‘Samurái’, debido a las bajas en defensa, hizo su debut como titular con el ‘Tricolor’ en la zaga y fue la figura del primer tiempo. Tras el descanso tuvo que subir a la volante y siguió rindiendo a gran nivel. Al punto que los principales medios brasileños y los hinchas lo eligieron como el mejor de la cancha junto al portero Tiago Volpi, quien marcó el 1-1 definitivo.

El peruano no tuvo mucho tiempo para celebrar su buen rendimiento pues, luego del partido en Rio de Janeiro, recogió sus maletas y viajó con destino a Montevideo para unirse a la Selección Peruana. Hoy llegará al hotel donde concentra la ‘Bicolor’ y tendrá su primera charla con Óscar Ibáñez, quien debe confirmar lo inevitable: darle la titularidad a Noriega en los duelos ante Uruguay y Paraguay.

De hecho, tras el partido ante Flamengo, Mano Menezes llenó de elogios al ‘Samurái’ por el partidazo que hizo ante el ‘Mengao’. “Hoy tuvimos una buena estrella con Noriega. Jugó muy bien en las dos funciones, no es fácil entrar para enfrentar a un ataque como el de Flamengo, con ese volumen”, declaró el DT de Gremio en conferencia de prensa.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo con el Brasileirao. (Foto: Gremio FBPA)

A la par, el entrenador del ‘Tricolor’ confirmó que, luego de la fecha FIFA, seguirá utilizando a Noriega en su alineación, aunque confirmó que lo tiene en cuenta en el mediocampo. Ubicarlo en la zaga, una posición que también conoce, fue una necesidad ante la lesión de larga duración del paraguayo Fabián Balbuena.

“Veo a Arthur (el último refuerzo) como un segundo volante. Ahora, tenemos dos mediocampistas defensivos. Cuéllar ha vuelto y está haciendo un trabajo excelente. También tenemos a Noriega. Entonces, vamos a dejar esa función a ellos dos”, agregó Mano Menezes.

Borrón y cuenta nueva, ahora Erick Noriega debe cambiar el chip y ponerse en modo Eliminatorias 2026. Con la experiencia de Renato Tapia y Yoshimar Yotún en la volante, el ‘Samurái’ puede aportar esa cuota de frescura en dos partidos que van a definir el futuro de la ‘Bicolor’, y también pensando en el próximo proceso para la Copa del Mundo 2030, donde será uno de los abanderados.

La ilusión está arriba, y va acompañado del mismo deseo de su esposa Gianella Paz, quien compartió en sus redes sociales la conversación de WhatsApp que tuvo con Erick Noriega minutos antes de su debut en el Brasileirao. Con la familia al lado y la humildad que lo caracteriza, el ‘Samurái’ espera repetir más actuaciones como las de ayer y seguir su carrera ascendente en el extranjero.

Conversación de WhatsApp de Erick Noriega con su esposa Gianella Paz. (Captura)

