El presente de Marcos López en el fútbol europeo atraviesa un punto de inflexión. El defensor peruano se convirtió en noticia tras firmar su primera anotación con el Copenhague, un club donde ya había destacado con asistencias, pero que ahora lo ve dar un paso más con un gol de gran factura. El defensor asumió la responsabilidad en un tiro libre y no falló: envió el balón directo al ángulo para abrir la ruta de la goleada por 5-1 frente al Randers en condición de visitante. Su nombre rápidamente empezó a figurar en los medios daneses y, al mismo tiempo, generó ilusión en la afición peruana que sigue de cerca su evolución.

El lateral izquierdo viene consolidando una temporada que lo muestra como un futbolista mucho más completo. A las ocho asistencias que había repartido en la liga local, Conference League y Champions League, se suma ahora un gol que lo llena de confianza justo antes de afrontar la fase de grupos de la máxima competencia europea.

Allí, Copenhague tendrá rivales de peso como el FC Barcelona, en un reto que medirá no solo la capacidad del equipo danés, sino también la madurez internacional del peruano. Tras el encuentro, López no ocultó su emoción por haber convertido. Reconoció que esperó mucho tiempo por un momento así y valoró lo que significa para su carrera profesional.

“Me siento muy feliz de marcar mi primer gol con este equipo. Lo más importante es la victoria, pero el gol fue increíble. Entreno mucho y hoy se dio. Espero que en el futuro vengan más tiros libres. Soy lateral izquierdo, así que cada vez que puedo marcar me siento orgulloso”, expresó el peruano en declaraciones a la prensa del club.

Gol de Marcos López con FC Copenhague. (Video: Viaplay)

El zurdo también resaltó el trabajo colectivo del Copenhague, que se mantiene como líder de la Superliga danesa. “Sabemos que somos un equipo de élite y debemos jugar cada partido con esa mentalidad. Marcamos rápido y controlamos el juego, ahora toca mantener ese nivel y seguir adelante”, puntualizó.

Consciente de los desafíos que se vienen, López apuntó a la importancia de sostener la regularidad en la liga y de encarar con máxima preparación la Champions League. “Si eres un equipo top, tienes que estar afilado en cada partido. Estamos primeros en la liga y ya tenemos boleto a la Champions. Ahora debemos volver más fuertes tras el parón internacional”, señaló.

El gol de Marcos López, además, tiene un valor simbólico: refuerza su rol dentro del plantel y confirma que se trata de un jugador con capacidad para asumir responsabilidades en momentos claves. El tiro libre que convirtió fue una muestra más de las grandes habilidades técnicas que ha venido desarrollando.

Selección peruana este lunes empezaría a trabajar con 'extrajeros' (Foto: @labicolor)

De esta manera, el lateral zurdo llegará a la Selección Peruana en un momento personal muy positivo. El futbolista viajará a Uruguay para unirse a los entrenamientos de la ‘bicolor’ con la moral alta y con la ilusión de trasladar ese buen presente a los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana frente a Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

El partido entre Perú vs. Uruguay se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

