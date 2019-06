Perú vs. Bolivia: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido clave de la 'bicolor' por la Copa América?

Perú vs. Bolivia | EN VIVO| EN DIRECTO | ONLINE | LIVE HD | VER FÚTBOL | GRATIS | VÍA AMÉRICA TV | DIRECTV DEPORTES | Perú vs. Bolivia se ven las caras en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América Brasil 2019. La Selección Peruana llegó la noche del domingo a Río de Janeiro y fue ovacionada por los hinchas. Hoy entrenan pensando en el rival y Ricardo Gareca buscará su mejor once para sumar tres puntos en un partido clave para las aspiraciones de la 'bicolor' de clasificar a los cuartos de final. El DT evaluará si realizará cambios o enviará a la cancha el mismo once que utilizó ante Venezuela. Perú empató sin goles ante Bolivia en la primera fecha y necesita ganar para seguir con vida.

¿A qué hora y en qué canal ver el Perú vs. Bolivia, partido clave por la Copa América Brasil 2019

Perú vs. Bolivia es un partido clave para la Selección Peruana. Las estadísticas dicen que tres veces ha jugado Ricardo Gareca ante Bolivia y ganó dos veces. perdió en 2016, pero ganó en mesa. El duelo por el grupo A se jugará este martes 18 de junio desde las 4:30 de la tarde (hora peruana) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El choque será transmitido por América Televisión (señal abierta) y DirecTV Sports.

Selección Peruana: así fue la salida rumbo al entrenamiento. (Video: José Luis Saldaña)

El resultado no convenció al DT pero el rendimiento de su equipo sí y eso le da mucha confianza para poider conseguir mejores resultados y meterse a cuartos de final. Entonces, la Selección Peruana tiene que obligatoriamente por los tres puntos en la segunda fecha del grupo A de la Copa América, en la que su rival será Bolivia, el equipo llamado débil de esta llave y que empezó perdiendo el torneo con goleada ante Brasil.

Perú vs. Bolivia se han enfrentado en 14 ocasiones por Copa América con saldo favorable para la rojiblanca que ganó en siete de estos partidos contra tres de los altiplánicos.

Luis Advíncula y la sensacional manera que utilizó para parar la pelota. (Video: José Luis Saldaña)

