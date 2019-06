Christian Cueva tuvo un mítico encuentro con leyenda de Sao Paulo FC previo al Perú vs. Brasil [VIDEO]

Perú vs. Brasil se enfrentan nuevamente, por una nueva edición de Copa América , en el Arena Corinthians. Christian Cueva sería una de las figuras que estaría en el once titular de Ricardo Gareca, por lo que no deja de esforzarse en los entrenamientos. Esta dedicación le habría hecho ganar un nuevo admirador, uno que es leyenda en Sao Paulo FC.

Se trata de Raí Souza de Oliveira, que llegó hasta el complejo deportivo de su ex equipo, en Barra Funda, para saludar al popular 'Aladino'. Según el video que publicó el periodista Omar Ruiz de Somocurcio en sus redes sociales, se ve al 'Terror del Morumbí' abrazando a Christian Cueva, a las afueras del complejo.

Según pudo conocer Depor, el exjugador brasileño habría comentado durante el encuentro con el atacante peruano que "no saben el jugador que tienen con Christian Cueva". Ambos cracks se conocen desde hace años, ya que el volante peruano llegó a las filas paulistas, a pedido de Raí.

Raí Souza colmó de elogios a Christian Cueva en un mítico encuentro previo al Perú vs. Brasil. (Video: Instagram)

Raí es uno de los grandes referentes de Sao Paulo, de la generación que salió campeón en 1991 al mando de Telê Santana. Su presencia en el complejo deportivo no sería ajeno para el club, pues es 'El Terror del Morumbí' también se desempeñó como directivo.

Esta noche, el 'Tigre' dará una conferencia de prensa, previo al Perú vs. Brasil, desde el Arena Corinthinas. La Selección Peruana peleará por uno de los cupos a cuartos de final ante el elenco 'verdeamarela', que al igualar en puntos a la 'bicolor', buscará ganar a toda costa. El duelo está programa a las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports y América TV.

La alegre llegada de la Selección Peruana a los entrenamientos. (Video: Daniel Apuy)

