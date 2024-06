La primera gran prueba para el ‘Tigre’. Ricardo Gareca tomó la dirección técnica de la Selección de Chile, tras la salida de Eduardo Berizzo por los malos resultados que obtuvo en Eliminatorias, y tiene la misión de dejar atrás su mal papel en el torneo clasificatorio: están en el antepenúltimo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026, con apenas cinco unidades. En esta nueva Copa América, donde debutará frente a la Selección Peruana, el estratega argentino aseguró que buscará el funcionamiento del equipo y avanzar lo más lejos posible, aunque su objetivo principal es clasificarse al próximo Mundial.

“Una buena Copa América es avanzar a la siguiente instancia. Más allá del resultado hacemos un análisis más profundo. Quizá no se logren resultados, pero me conforma la producción futbolística”, dijo Ricardo Gareca en una entrevista con DSports. “El objetivo es el Mundial. Yo fui claro con los dirigentes, es lo que me interesa a mí, a los dirigentes y el país. Tengo como objetivo eso, sin desconocer la importancia de lo que es Copa América o cada presentación que haga Chile”, enfatizó.

Tras ser presentado el pasado 25 de enero como nuevo técnico de la Selección de Chile, Ricardo Gareca inició su proceso con la ‘Roja’ en la fecha FIFA de marzo con una goleada por 3-0 ante Albania y una derrota 3-2 frente a Fraa, dejando buenas sensaciones en ambos encuentros. A poco del inicio de la Copa América, el equipo del ‘Tigre’ llegará motivado al torneo, tras ganarle 3-0 a Paraguay en un amistoso de preparación jugado en Santiago.

Ricardo Gareca es el entrenador de la Selección de Chile. (Foto: La Roja)

Fixture de Chile en la Copa América 2024

La Selección de Chile debutará en el torneo el viernes 21 de junio frente a Perú en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en Texas. El equipo de Ricardo Gareca jugará su segundo partido en el Grupo A frente a la Selección Argentina de Lionel Messi el 25 de junio en el MetLife Stadium, East Rutherford, en Nueva Jersey; mientras que el último encuentro de la ‘Roja’ en la fase de grupos será el 29 del mismo mes con Canadá en el Exploria Stadium de Orlando, en Florida.

Fecha Partido Hora Lugar 21/06 Perú vs. Chile 7:00 p.m. (hora peruana) / 8:00 p.m. (hora chilena) AT&T Stadium, Arlington 25/06 Chile vs. Argentina 8:00 p.m. (hora peruana) / 9:00 p.m. (hora chilena) MetLife Stadium, East Rutherford 29/06 Canadá vs. Chile 7:00 p.m. (hora peruana) / 8:00 p.m. (hora chilena) Exploria Stadium, Orlando

Lista de convocados de Chile

Ricardo Gareca lanzó en un primer momento una lista de 24 jugadores, en la que destaca la presencia de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Ante problemas físicos de algunos futbolistas, el ‘Tigre’ añadió los nombres de Benjamín Kuscevic y Esteban Pávez a su plantel y son 26 los elementos que viajan a Estados Unidos para la Copa América 2024. Además, destacan las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel entre los citados.

Otro jugador que no estará en Chile es Charles Aránguiz. El volante de Internacional de Porto Alegre sufrió problemas físicos en el último tiempo, que no le permitió tener continuidad en Brasil; por ello, no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca. De todas formas, el ‘Tigre’ señaló que lo viene siguiendo: “Tiene las puertas abiertas. Cuando él quiera hablar conmigo, encantado. Es un jugador que me encanta, que tiene mucho despliegue, mucho temperamento”, dijo.

Posición Nombre Equipo Arquero Claudio Bravo Real Betis (España) Arquero Gabriel Arias Racing (Argentina) Arquero Brayan Cortés Colo Colo (Chile) Defensa Matías Catalán Talleres (Argentina) Defensa Nicolás Fernández Audax Italiano (Chile) Defensa Thomas Galdames Godoy Cruz (Argentina) Defensa Mauricio Isla Independiente (Argentina) Defensa Paulo Díaz River Plate (Argentina) Defensa Guillermo Maripán AS Mónaco (Francia) Defensa Igor Lichnovsky América (México) Defensa Gabriel Suazo Toulouse (Francia) Defensa Benjamín Kuscevic Fortaleza (Brasil) Volante Rodrigo Echeverría Huracán (Argentina) Volante Marcelino Núñez Norwich City (Inglaterra) Volante César Pérez Unión La Calera (Chile) Volante Erick Pulgar Flamengo (Flamengo) Volante Diego Valdés América (México) Volante Esteban Pávez Colo Colo (Chile) Delantero Alexis Sánchez Inter de Milán (Italia) Delantero Eduardo Vargas Atlético Mineiro (Brasil) Delantero Ben Brereton Sheffield United (Inglaterra) Delantero Víctor Dávila CSKA Moscú (Rusia) Delantero Maximiliano Guerrero U. de Chile (Chile) Delantero Darío Osorio Midtjylland (Dinamarca) Delantero Cristian Zavala Colo Colo (Chile) Delantero Marcos Bolados Colo Colo (Chile)

La pizarra de Gareca para la Copa América

Ricardo Gareca llevó a Chile su tradicional 4-2-3-1 con algunos matices y mucha flexibilidad en ataque, buscando movimientos constantes de los delanteros y buscando ser muy profundos por las bandas. En ese sentido, Claudio Bravo sería inamovible para el ‘Tigre’ en el arco, mientras que en la defensa viene probando con la dupla conformada por Matías Catalán e Igor Lichnovsky -a la espera de que Marián y Paulo Díaz logren recuperarse a tiempo de sus lesiones-.

Por otro lado, Víctor Dávila y Eduardo Vargas se afirmaron en zona de ataque gracias a sus goles en los últimos duelos de la ‘Roja’; mientras que Ricardo Gareca no tiene en mente a Alexis Sánchez como extremo o delantero, ya que quiere que el futbolista del Inter de Milán sea el armador de su equipo. En el mediocampo están Erick Pulgar como contención y Marcelino Núñez a su lado, pero con mayor libertad para moverse en el campo.

Posible once titular de Chile en Copa América 2024. (Diseño: Depor)

Futbolistas con más participaciones en Copa América

Pese a la ausencia de futbolistas de renombre como Arturo Vidal y Gary Medel, la Selección de Chile todavía cuenta con jugadores experimentados como Claudio Bravo. El portero de 41 años jugará su séptima Copa América con la camiseta de la ‘Roja’; mientras que Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas tendrán su sexta participación en el torneo que ganaron en dos oportunidades (en 2015 y 2016). Por su parte, Erick Pulgar tendrá su cuarta presentación en la competencia continental.

Jugador Participaciones en Copa América Partidos Claudio Bravo 6 (2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2021) 25 Mauricio Isla 5 (2011, 2015, 2016, 2019, 2021) 25 Alexis Sánchez 5 (2011, 2015, 2016, 2019, 2021) 23 Eduardo Vargas 5 (2015, 2016, 2019, 2021) 23 Erick Pulgar 3 (2016, 2019, 2021) 11

Los jugadores más cotizados de Chile

El paso del tiempo no es en vano y los históricos de la Selección de Chile perdieron su valor en el mercado, pese a que siguen jugando al máximo nivel. En la plantilla actual de la ‘Roja’, Guillermo Maripán es el futbolista más caro con una cotización de 10 millones de euros, según el portal Transfermarkt. El defensa de 30 años completó su quinta temporada en el AS Mónaco y su octava en Europa -llegó en 2017 al Deportivo Alavés de España- y se ha convertido en uno de los referentes del equipo.

Guillermo Maripán es el jugador más caro del actual plantel de Chile. (Getty Images)

Después de Guillermo Maripán aparece el delantero del Sheffield United, Ben Brereton Díaz, quien tiene un valor de 8 millones de euros, y tanto Diego Valdés (América de México) como Darío Osorio (Midtjylland de Dinamarca) tienen una estimación de 7 millones de euros. Mientras que Erick Pulgar, Paulo Díaz, Víctor Dávila y Marcelino Núñez llegan a los 5 millones de euros.

Jugador Posición Edad Club Valor Guillermo Maripán Defensa 06/05/1994 (30) AS Mónaco 10 millones de euros Ben Brereton Díaz Delantero 18/04/1999 (25) Sheffield United 8 millones de euros Diego Valdés Volante 30/01/1994 (30) América 7 millones de euros Darío Osorio Delantero 24/01/2004 (20) Midtjylland 7 millones de euros Erick Pulgar Volante 15/01/1994 (30) Flamengo 5 millones de euros Paulo Díaz Defensa 25/08/1994 (29) River Plate 5 millones de euros Víctor Dávila Delantero 04/11/1997 (26) CSKA Moscú 5 millones de euros Marcelino Núñez Volante 01/03/2000 (24) Norwich City 5 millones de euros









Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR