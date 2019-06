Razones de su suplencia: “La actitud de André Carrillo mantiene disgustado a Gareca” [VIDEO]

La suplencia de André Carrillo en la Selección Peruana es una interrogante que muchos hinchas quieren resolver. Se trata, pues, de un jugador desequilibrante y que fue uno de los valores más altos durante el Mundial Rusia 2018. Entonces, ¿qué pasó luego de ello?, ¿por qué Ricardo Gareca lo mandó al banco de suplentes para disputar la Copa América?

“Si yo hago un análisis frio, André Carrillo no juega un partido oficial desde el 12 de abril. Estamos hablando de un jugador que, en dos meses, no tuvo ritmo de competencia. A eso le sumas que ‘Canchita’ Gonzales sumó minutos en Cristal, es figura en la Sudamericana. Gareca está demostrando que no le gustó del todo que se vaya a jugar a Arabia”, afirmó Richard de la Piedra.

“Habían equipos de la Premier League que querían a André Carrillo. Arabia es una liga inferior”, agregó el periodista de América.

“La actitud de Carrillo no es la que espera Gareca”, deslizó Óscar del Portal. “Me parece poco prudente lo que hizo André sobre el comentario hacia Patricio Álvarez y Pretell: “solo llegan a conocer el estadio””, respondió Richard de la Piedra.

Es preciso señalar que, previo al choque ante Bolivia, André Carrillo colgó una historia en su Instagram, en la cual se apreció una cruel broma hacia Patricio Álvarez y Jesús Pretell con respecto a su suplencia en la Selección Peruana. Minutos después, la ‘Culebra’ borró la publicación.

Selección Peruana: los goles de Edison Flores y André Carrillo. (Video: José Luis Saldaña)

► ¡Guerrero, Guerrero! La vibrante narración brasileña del gol del 'Depredador' ante Bolivia [VIDEO]

► El récord que alcanzó Paolo Guerrero con la Selección Peruana con su gol frente a Bolivia

► ¿Qué resultados necesita la Selección Peruana para clasificar a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019?

► ¡Para gritarlos otra vez! Revive los tres golazos de la 'bicolor' en el triunfo ante Bolivia [VIDEO]