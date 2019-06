Seleccion Peruana: ¿cómo nos fue sin Yoshimar Yotun en la cancha?

El 8 de febrero de 2011, la Selección Peruana jugaba por primera vez en Moquegua. Le ganaba 1-0 a Panamá y, al medio tiempo, Sergio Markarián se animó a hacer algunos cambios. Entre ellos incluyó a un debutante, Yoshimar Yotun, quien ocupó el lugar de Luis Advíncula.



El entonces extremo izquierdo de Sporting Cristal probablemente no imaginaba que sería el primero de sus hasta ahora 84 partidos, seguramente no se le ocurrió que jugaría un Mundial y menos que llegaría a ser el actual futbolista con más triunfos en la bicolor (37).

Poseedor de semejante racha, ¿qué pasó con la Selección Peruana cuando no jugó Yoshimar Yotun? Si es quien más victorias ha celebrado, quizás en algo afecte su ausencia. En el ciclo de Ricardo Gareca solo se perdió nueve partidos, saldados con igual número de ganados, empates y perdidos: tres. Su última ausencia fue en el triunfo ante Islandia (3-1 en marzo de 2018) por una expulsión días antes, contra Croacia.

Su primer gol con la blanquirroja fue en las Eliminatorias a Brasil 2014, en el 1-1 ante Bolivia, en Lima.

Gareca no usó a Yoshimar Yotun en sus dos primeros partidos, derrota 1-0 ante Venezuela y empate 1-1 con México en 2015. Tampoco lo hizo en el inicio de las Eliminatorias. El 2016 fue su año con más ausencias, cinco, pues el 'Tigre' aún no decidía si alinearlo de lateral izquierdo o volante de primera línea. Pero una vez le encontró el puesto –al centro del campo–, apenas se perdió un encuentro años por una tarjeta roja.



Pese a que en ningún partido fue titular, la Copa América Centenario fue clave para Yoshimar Yotun. Después de ese torneo, se ganó un lugar en la primera línea de volantes y terminó de convencer al 'Tigre' de su nivel y de su nueva posición en el gran triunfo ante Paraguay, en Asunción (4-1).



Es más, a diferencia de otros jugadores, no tiene un reemplazo fijo, ya que Edison Flores también juega de extremo izquierdo. Si por algún motivo no ha podido participar, lo normal es que 'Orejas' baje a ocupar su posición, aunque esa no es la función que mejor desarrolla y Gareca solo lo utiliza ahí por necesidad.

Perú sin Yotun en la ‘Era Gareca’ Partido Fecha Motivo Reemplazo Perú 0-1 Venezuela 31.03.2015 Amistoso Jair Céspedes Perú 1-1 México 04.06.2015 Amistoso Jair Céspedes Colombia 2-0 Perú 08.10.2015 Eliminatorias Jair Céspedes Perú 2-2 Venezuela 24.03.2016 Eliminatorias Juan Vargas Perú 0-0 Colombia 17.06.2016 Copa América Óscar Vílchez Bolivia 2-0 Perú 01.09.2016 Eliminatorias Pedro Aquino Chile 2-1 Perú 11.10.2016 Eliminatorias Carlos Lobatón Perú 2-1 Bolivia 31.08.2016 Eliminatorias Edison Flores Perú 3-1 Islandia 27.03.2018 Amistoso Edison Flores

Cuando Yoshimar Yotun era un futbolista ofensivo, Sergio Markarián le pidió que juegue más retrasado, en la banda izquierda. Desde su debut, 'Yoshi' no jugó solo en nueve de 40 partidos en la 'Era del 'Mago', pues rápidamente se volvió en pieza clave. Con Bengoechea, en 2014, apenas tuvo una ausencia por expulsión, en la despedida del uruguayo ante Paraguay, en Lima.

Además, desde hace poco más de un año, Yoshimar Yotun es el seleccionado vigente con más partidos ganados en la Selección Peruana. Son 37 veces que celebramos triunfos con su presencia en la cancha. Muy lejos está, por ejemplo, Paolo Guerrero (32), quien debutó en la bicolor siete años antes que él. En nadie mejor que en 'Yoshi' se refleja la etapa exitosa de la blanquirroja.

Su precisión en el pase largo se convirtió en un arma para Gareca.

Pese a ello, Gareca dudó en su inicio con Yoshimar Yotun. Juan Vargas y Jair Céspedes peleaban por un lugar como laterales izquierdos, mientras que Carlos Lobatón era fijo como mixto desde años atrás. Ahora, su ausencia se sentirá en los amistosos ante Costa Rica y Colombia, en caso de no recuperarse de su lesión.

En total, Yoshimar Yotun ha jugado 84 veces por la Selección Peruana, entre una Copa del Mundo, dos Eliminatorias, tres Copa América y amistosos. Anotó dos goles, uno ante Bolivia en 2013 y otro contra El Salvador tres años después. Eso sí, es uno de los más sancionados disciplinariamente: 15 tarjetas amarillas y tres rojas.

