La dura respuesta de Claudio Pizarro tras las declaraciones de Ricardo Gareca

Claudio Pizarro no se quedó callado y le respondió a Ricardo Gareca. El DT de la selección explicó las razones por las que el 'Bombardero' no se encuentra en la lista de convocados de la Copa América 2019 y mencionó que el jugador se autoexcluyó del equipo.

Las declaraciones de Ricardo Gareca justificando la no convocatoria de Claudio Pizarro no convencieron a muchos; y por supuesto, el jugador del Werder Bremen salió a dar su punto de vista en sus redes sociales.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", publicó Claudio Pizarro en su cuenta de Twitter.

El mensaje que le envió Claudio Pizarro a Ricardo Gareca a través de su cuenta de Twitter. (Foto: captura) El mensaje que le envió Claudio Pizarro a Ricardo Gareca a través de su cuenta de Twitter. (Foto: captura)

Cabe destacar que las palabras exactas de Ricardo Gareca durante la conferencia de prensa fueron: "Nosotros convocamos a jugadores que tiene el deseo de estar en la Selección cuando convocamos nos fijamos en todo, el presente, actualidad, sus declaraciones en su manera de comprometerse porque es un todo. Esto con el debido respeto a Claudio Pizarro”.

En las últimas semanas, hinchas de Alianza Lima se emocionaron con el regreso de Claudio Pizarro al club 'blanquiazul'; sin embargo, todo quedó en una ilusión ya que el jugador renovó su contrato con el Werder Bremen por una temporada más.

