Luego de la caída ante Canadá (1-0), la Selección Peruana está al borde de la eliminación de la Copa América 2024: estamos en el último lugar con apenas un punto y el escenario se vuelve más delicado porque nos jugamos la vida ante Argentina, vigente campeona del mundo y también del certamen. Y más allá de las fortalezas del plantel de Lionel Scaloni -más allá de que ya aseguró que jugará con un equipo alterno-, hay otro detalle que preocupa: la última vez que la blanquirroja se impuso ante la albiceleste fue en 1997, en la Copa desarrollada en Bolivia. En aquella oportunidad nos impusimos con tantos de Eddy Carazas y Martín Hidalgo, y teníamos en Roberto Palacios, para variar, al ‘cerebro’.

A propósito del cotejo que tendremos en Miami, Depor habló con el ‘Chorri’ sobre lo que fue aquel desafío en el Estadio Olímpico Patria y, por supuesto, de cómo ve al equipo de todos bajo el mando de Jorge Fossati.

Pasaron 27 años de aquella hazaña frente a Argentina. ¿Qué recuerdos de aquella clasificación?

Veníamos de ganarle a Uruguay, había un equipo de muchos chicos pero con buena mentalidad y fortaleza para seguir adelante.

Justamente fueron dirigidos por Freddy Ternero, asistente técnico de Juan Carlos Oblitas, quien estaba con el equipo titular disputando las Eliminatorias al Mundial Francia 98...

Sí, yo era uno de los más experimentados al igual que Miguel Miranda y ‘Pocho’ Dulanto, el resto eran chicos que jugaban con muchos deseos de ser parte del grupo que jugaría las Eliminatorias. Los muchachos estaban con el ánimo arriba y entusiasmados; todos tenían la motivación de ganar la Copa América.

Frente a Argentina tuviste un remate al palo, y después llegaron los goles del ‘Diablo’ Carazas y Martín Hidalgo.

Sí, recuerdo el gol de Martín Hidalgo. Tenía buena pegada y velocidad. Juan Carlos Oblitas le dio oportunidades a varios chicos que venían destacando en el torneo local. Martín le pegó bien al balón. Nos hizo ganar ese partido, pero también fue gracias al esfuerzo de todos, ya que no solamente se ve el gol, sino el funcionamiento del equipo.

Miguel Miranda también estuvo enorme al atajar el penal al ‘Muñeco’ Gallardo...

Miguel siempre hizo grandes partidos contra Argentina y Chile, lo recuerdo muy bien. El hombre brilló muchísimo. Además, la experiencia que tenía era importante.

Era un equipo alterno que buscaba ganarse un lugar en el once que jugaba las Eliminatorias...

Todos queríamos ser campeones de la Copa América. No es fácil jugarla acá en Sudamérica. Todos querían jugarla, era una vitrina para todos.

Actualmente, el equipo de todos también volverá a enfrentar a la Argentina de Scaloni. ¿Cómo visualizas el partido?

Lo que necesitamos es ganarle a Argentina, pero viendo el rendimiento del equipo ojalá se pueda dar una posibilidad. Dios quiera que los ilumine a todos los chicos. Hay que sacar un buen resultado y esperar el Chile-Canadá.

Argentina jugaría sin Lionel Messi y sin varios titulares...

Sí, pero eso no hace sentirse confiado. Esos muchachos que jugarán buscarán llenarle los ojos al técnico (Lionel Scaloni) para seguir siendo convocados y jugar las Clasificatorias. Nos pasó a nosotros en la Copa América del 97.

Es preocupante que la Selección no tenga gol...

Sin gol no se gana nada. Si bien se ha mejorado la parte defensiva, los equipos no ganan defendiéndose. Desde el año pasado que vienen padeciendo la falta de gol. Se debe poner más énfasis para llegar al arco rival. Los jugadores que estén deben mejorar su nivel futbolístico.

A Piero Quispe le llueven las críticas por no generar fútbol. ¿Cómo podría mejorar?

A ese muchacho le están dando mucha responsabilidad al ser el conductor de la Selección. Debe seguir creciendo. ¿Cuánto tiempo pasó para que Cueva sea el conductor? En la Eliminatoria pasada sobresalió. Lamentablemente los chicos maduran lento, pero no es culpa de ellos, sino de nuestra sociedad futbolística. A los 20 años ya no son muchachos. Yo debuté a los 18 años y quería comerme el mundo. Me fui a los 24 años al exterior. No hay que tratarlo como un chiquillo. Es un buen jugador. Yo, por ejemplo, veía a otros jugadores extraordinarios, no me quedaba con lo que tenía, eso me hizo crecer futbolísticamente.

Paolo Guerrero con 40 años y Christian Cueva inactivo hace ocho meses ingresaron a la cancha frente a Canadá y generaron las opciones más claras de gol...

Se sabe la calidad y capacidad de Paolo, pero yo hubiese querido que llegue en su mejor estado físico y con mayor ritmo de competencia, igual Cueva, pues eso después te pasa factura. Es normal, no es por hablar mal de lo que ellos se merecen. Nadie va a dudar de sus capacidades, pero el momento futbolístico para jugar un torneo de alta competencia es complicado. Yo me pongo en su pellejo, a mí también me hubiese costado un montón. Esperemos que nos vaya bien este sábado ante Argentina. Dios quiera que puedan hacer una hazaña los chicos.





