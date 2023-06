Recientemente, se han vuelto virales los animes del género isekai. Se trata de series en donde el protagonista es transportado de alguna manera a un mundo fantástico y debe utilizar sus conocimientos de humano para poder salir adelante en su nueva vida.

Algunos de los protagonistas se vuelven sumamente fuertes, mientras que otros la pasan realmente mal. Pero no todos los animes de este género suelen estar llenos de acción, magia y combates épicos, en algunas ocasiones se tocan temas del día a día o son animes reflexivos.

Aquí te dejamos una lista de 10 animes isekai que no te puedes perder.

10 animes Isekai recomendados

1. “Grimgar of Fantasy and Ash”

Este anime sigue a un grupo de personajes que despiertan en un mundo de fantasía sin recordar sus vidas pasadas. A diferencia de otros isekai, “Grimgar” se centra en la supervivencia y muestra las dificultades de adaptarse a un nuevo mundo.

2. “Ascendance of a Bookworm”

¿Qué pasa si reencarnas en un mundo medieval sin libros? Eso es lo que le sucede a la protagonista en “Ascendance of a Bookworm”, una historia entrañable sobre el amor por la lectura y el conocimiento.

3. “The Devil is a Part-Timer!”

En esta vuelta de tuerca humorística al género isekai, el rey demonio de un mundo de fantasía termina trabajando a tiempo parcial en un fast food en la Tierra. “The Devil is a Part-Timer!” es una comedia ligera con personajes carismáticos.

4. “Drifters”

Del creador de “Hellsing”, “Drifters” es una serie llena de acción que sigue a famosos guerreros de la historia transportados a un mundo de fantasía en guerra. Con su estilo de dibujo oscuro y su narrativa intensa, es una opción para los amantes de la acción.

5. “Restaurant to Another World”

Este anime relajante se centra en un restaurante que sirve platos de la Tierra a los habitantes de un mundo de fantasía. Con su animación de alta calidad y su foco en la comida, es perfecto para los amantes de la “comida anime”.

6. “Kiba”

En “Kiba”, un joven frustrado con la realidad de su mundo es transportado a un lugar donde la batalla por el poder y la energía conocida como “Shard” rige. Con impresionantes escenas de batalla y una historia inquietante, esta serie ofrece una mirada diferente al género isekai.

7. “Problem Children Are Coming from Another World, Aren’t They?”

Un grupo de adolescentes con habilidades especiales es transportado a un mundo de fantasía donde deben competir en juegos para ayudar a una pequeña comunidad. A pesar de su título largo, este anime ofrece una mezcla refrescante de acción y comedia.

8. “Isekai Izakaya: Japanese Food From Another World”

En lugar de batallas épicas, “Isekai Izakaya” nos brinda un vistazo de cómo sería un restaurante japonés en un mundo medieval europeo. Un verdadero festín para los amantes de la comida, esta serie se centra en la alegría que una buena comida puede traer, independientemente del mundo en que te encuentres.

9. “In Another World with my Smartphone”

Tras ser asesinado accidentalmente por un dios, el protagonista Touya Mochizuki es reencarnado en un mundo de fantasía, pero con un beneficio extra: su smartphone. Equipado con este dispositivo cargado de útiles aplicaciones y el favor de los dioses, Touya se embarca en una serie de aventuras. Aunque puede parecer cliché, este anime es una delicia ligera que aporta un toque contemporáneo al género isekai.

10. “Isekai Cheat Magician”

En “Isekai Cheat Magician”, dos amigos de la escuela secundaria son transportados a un mundo de fantasía donde descubren que tienen habilidades mágicas extremadamente poderosas. La serie presenta una combinación de acción, aventura y desarrollo de personajes, y es una opción sólida para cualquier fanático del género isekai.

