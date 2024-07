My Hero Academia estrenará el décimo episodio de la séptima temporada este fin de semana. Hay una plataforma de streaming que tiene la exclusiva de cada nuevo episodio para América Latina y quizá puedes esperar un tiempo más hasta ponerte al día. Si es que tienes una cuenta en Netflix, te explicamos cuándo llegarían los episodios recién estrenados del popular anime.

Actualmente, Netflix tiene en su catálogo las cinco temporadas de My Hero Academia desde marzo de 2024 mientras la séptima temporada es la más reciente y solo está disponible en exclusiva para Crunchyroll. La gran pregunta es cuándo llegará la sexta y séptima temporada en Netflix. Lástima que hay pocas pistas para atender la duda de los fanáticos del anime.

Netflix se caracteriza por tardar en actualizar el contenido de sus producciones si es que no son series exclusivas. En el caso de My Hero Academia, no hay una versión oficial sobre cuándo llegará la sexta y séptima temporada pero hay una teoría que puede servir de referencia.

La séptima temporada de My Hero Academia viene sacando nuevos episodios y el último está programado para el 19 de octubre de 2024. Entonces, hay la probabilidad de que Netflix tenga la sexta temporada para el cierre de la séptima y así engancharse del entusiasmo por la serie animada. La séptima temporada, en cambio, tardaría un año más para que llegue a la plataforma de la N, es decir, a partir de octubre de 2025 o inicios de 2026.

La espera será muy larga así que, si nunca has visto My Hero Academia, puedes iniciar en Netflix hasta que quieras ponerte al día en Netflix.

Cómo ver el anime “My Hero Academia” y el estreno del nuevo episodio

Los nuevos capítulos de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Lo que debes hacer es ingresar a este enlace para crear tu cuenta y acceder a los planes de suscripción. La séptima temporada tendrá un total de 21 episodios. El Capítulo 10 está programado para el 13 de julio de 2024 a las 5:30 am (hora del Pacífico).

Horario de estreno

España - 11:30 a.m

México - 3:30 a.m.

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 a.m.

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 a.m.

Argentina / Brasil - 6:30 a.m.

Horario de estrenos de My Hero Academia - Temporada 7

Episodio 1 – 4 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 11 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 18 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 25 de mayo (Disponible)

Episodio 5 – 1 de junio (Disponible)

Episodio 6 – 8 de junio (Disponible)

Episodio 7 – 15 de junio (Disponible)

Episodio 8 – 22 de junio (Disponible)

Episodio 9 – 29 de junio (Disponible)

Episodio 10 – 6 de julio (Disponible)

Episodio 11 – 13 de julio

Episodio 12 – 20 de julio

Episodio 13 – 27 de julio

Episodio 14 – 3 de agosto

Episodio 15 – 10 de agosto

Episodio 16 – 17 de agosto

Episodio 17 – 24 de agosto

Episodio 18 – 31 de agosto

Episodio 19 – 7 de septiembre

Episodio 20 – 14 de septiembre

Episodio 21 – 21 de septiembre

Episodio 22 – 28 de septiembre

Episodio 23 – 5 de octubre

Episodio 24 – 12 de octubre

Episodio 25 – 19 de octubre

