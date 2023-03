Crunchyroll, el destino de anime por excelencia para los fanáticos de todo el mundo, reveló esta madrugada (noche en Japón) a los ganadores de la séptima edición anual de los Crunchyroll Anime Awards en una ceremonia en vivo repleta de estrellas que honró a los creadores, músicos y actores que impulsan el amor global por la animación japonesa. La lista completa de ganadores está disponible en el sitio web de los Anime Awards y también se la compartimos a continuación.

Por primera vez, los Crunchyroll Anime Awards se transmitieron en vivo directamente desde Tokio, Japón. Durante el evento los ganadores fueron dados a conocer por personalidades internacionales del mundo del entretenimiento y los deportes, que incluyeron a los directores Justin Lin (próxima adaptación de acción en vivo de One Punch Man, las películas Fast and the Furious) y el director mexicoestadounidense Robert Rodríguez (Desperado, From Dusk Till Dawn); los actores Finn Wolfhard (Stranger Things, Pinocchio, Ghostbusters, IT), Hunter Schafer (Euphoria y la próxima The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) y Jacob Bertrand (Cobra Kai); las superestrellas deportivas Juju Smith-Schuster (ganador del Super Bowl con los Kansas City Chiefs), Aidan Hutchinson (de los Detroit Lions) y Zelina Vega de la WWE; las estrellas de streaming Valkyrae (13 millones de seguidores) y Sykkuno (9,8 millones de seguidores); la artista cantante y actriz japonesa Haruka Kaki, el comediante japonés Kendo Kobayashi, Roland (presentador, empresario y personalidad de la televisión japonesa) y la actriz japonesa Sawa Suzuki. Los Anime Awards fueron presentados por la actriz de voz Sally Amaki y el popular animador Jon Kabira.

En el transcurso del evento Crunchyroll también anunció una nueva iniciativa musical en asociación con Sony Music Entertainment para agregar más de 100 conciertos en vivo, 3200 videos musicales y presentar a más de 250 artistas de Sony Music Entertainment (Japan) Inc. (SMEJ) en su plataforma a partir de hoy. Además, Crunchyroll reveló una colosal colaboración de Monster Hunter para Street FighterTM: Duel, el primer RPG móvil de la famosa franquicia Street Fighter de Crunchyroll Games y Capcom. Más detalles se compartirán próximamente a través de los canales de Crunchyroll.

Los Crunchyroll Anime Awards son el principal evento de premiación en celebración de lo mejor y más genial del anime. Este año, 18 millones de fanáticos en 200 países y territorios votaron para que sus favoritos se colocaran en primer lugar. Entre los países que demostraron la mayor participación se encuentran: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Gran Bretaña, India, México, y los Estados Unidos.

Sony Music Solutions, parte de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., apoyó a Crunchyroll en la ejecución del evento.

Lista de ganadores de The Anime Awards 2023

Anime of the Year (Anime del Año) - Cyberpunk: Edgerunners

Best Action (Mejor Anime de Acción) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Animation (Mejor Animación) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Anime Song (Mejor Canción de Anime) - “The Rumbling” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Character Design (Mejor Diseño de Personajes) - Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Comedy (Mejor Anime de Comedia) - SPY x FAMILY

Best Continuing Series (Mejor Serie En Curso) - ONE PIECE

Best Director (Mejor Director) - Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Drama (Mejor Anime de Drama) - Attack on Titan Final Season Part 2

Best Ending Sequence (Mejor Ending) - “Comedy,” Gen Hoshino, SPY x FAMILY

Best Fantasy (Mejor Anime de Fantasía) - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito del Entretenimiento

Best Film (Mejor Filme) - JUJUTSU KAISEN 0

Best Main Character (Mejor Personaje Principal) - Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Best New Series (Mejor Serie Nueva) - SPY x FAMILY

Best Opening Sequence (Mejor Opening) - “The Rumbling” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Original Anime (Mejor Anime Original) - Lycoris Recoil

Best Romance (Mejor Anime Romántico) - Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

Best Score (Mejor Banda Sonora) - KOHTA YAMAMOTO y HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Supporting Character (Mejor Personaje Secundario) - Anya Forger, SPY x FAMILY

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Español Latino) – Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Castellano) – Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Portugués) – Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Inglés) – Zach Aguilar, David Martínez, Cyberpunk: Edgerunners

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Japonés) – Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Árabe) – Amal Hawija, Gon Freecss, Detective Conan: The Bride of Shibuya (Movie)

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Francés) – Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Alemán) – Nicolás Artajo, Yūta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Italiano) – Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1)

“Must Protect At All Costs” Character (Personaje que siempre debemos proteger) – Anya Forger, SPY x FAMILY

