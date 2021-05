Entre los animes populares de los últimos meses, hay varias títulos como Shingeki no Kyojin, Nanatsu no Taizai, Boruto, Black Clover y Kimetsu no Yaiba. Este último ha sorprendido a los fans por sus impresionantes animaciones.

El protagonista es Tanjiro Kamado y tiene la tarea de proteger a su hermana demonio de los cazadores. Pero su aventura recién comienza: deberá buscar al líder de los demonios para cobrar venganza por la muerte de su familia.

En diciembre de 2020, se estrenó la cinta Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen en Japón y llegó al resto del mundo a inicios de 2021. En México, por ejemplo, se estrenó el 22 de abril de este año.

Kem Media, la empresa organizadora de Konnichiwa Fest, anunció vía Twitter que en México se estrenará una versión doblada al español latino el 20 de mayo. Desde hoy 12 de mayo, se puede realizar la compra de entradas.

La cadena Cinépolis de México proyectará la cinta en la versión IMAX con subtítulos en español; a su vez, prepara una versión 4DX, doblada y subtitulada. Esta versión del doblaje a estado a cargo de la empresa Universal Cinergía Dubbing.

Reparto

Iván Bastidas como Tanjiro

Annie Rojas como Nezuko

José Luis Piedra como Zenitsu

Uraz Huerta como Inosuke

Irwin Daayán como Kyojuro Rengoku

¿La nueva película de Dragon Ball Super será totalmente en 3D? Esta pista hace creer que sí

La nueva película de Dragon Ball Super ha hecho que la comunidad se haga varias preguntas sobre la trama, así como los recursos gráficos que empleará Toei Animation. ¿Acaso existe la posibilidad de que la cinta esté completamente en animación 3D?

De momento, ya sabemos que Toei Animation ha anunciado oficialmente que la historia Dragon Ball Super continuará con una nueva película en 2022. Se confirmó que Akira Toriyama será el responsable de la trama original, los diseños de los personajes y el guión.

La meta es superar las cifras hechas por Dragon Ball Super: Broly en 2018, por lo que Toei Animation podría apostar por la animación 3D, una técnica que se ha visto al final del regreso del Saiyajin Legendario y en otros proyectos fuera de Dragon Ball Super.

Toriyama adelantó que su equipo gráfico estará “trazando un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble”. Dicho “territorio inexplorado” podría significar otra revisión visual para los diseños de personajes y más como se ve en Dragon Ball Super: Broly, ¿pero si se trata de algo más arriesgado?

Recordemos que la animación 3D tuvo lugar en la pelea final entre Gogeta y Broly en la película de 2018, y en el encuentro de Golden Freezer contra Goku en Dragon Ball Z: Resurrection F.

¿Será que Toei Animation quiere ahora toda una película en 3D? Esto significaría una mayor calidad de los efectos gráficos, por lo que tendríamos batallas más frenéticas; sin embargo, los espectadores más conservadores preferirían la animación clásica.

