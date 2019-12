Animes de Estreno 2020, Las producciones originales y adaptaciones animadas de manga no se detienen por nada, cada temporada vemos una gran lista de todos los animes que se estarán estrenando.

Animes de Estreno 2020, Este nuevo año que se avecina no se quedará atrás por ningún motivo ya que existe una alta variedad de estrenos que se darán, de los cuales incluye tanto películas como series, algunas nuevas y otras muy conocidas que están siendo esperadas por sus fans.

Animes de Estreno 2020, Lo que es cierto para este nuevo año es que no habrá espacios en blanco, es decir que tendrás variedad de donde escoger para pasar esos ratos de ocio o los largos ratos de espera en el tráfico.

Sigue leyendo para enterarte de los animes más sonados y sus estrenos para el siguiente año.

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2da Temporada)

Subaru Natsuki es un estudiante corriente de instituto que se pierde en un mundo alternativo, donde una preciosa chica de pelo plateado lo rescata. Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica.

Es entonces cuando Subaru descubre que tiene el poder de dar marcha atrás en el tiempo y volver al inicio de la historia, al punto en el que llegó al mundo desconocido. El problema es que él es el único que recuerda lo ocurrido.

Evangelion: 3.0+1.0

En la página oficial de Evangelion, existe una “introducción” a la película que reza lo siguiente: "Evangelion está finalmente completado. Desde el 2007, la serie de “Rebuild of Evangelion” ha publicado tres trabajos. El lanzamiento teatral del último, la cuarta parte, está decidido.

¿Cuál es la naturaleza de las personas? ¿Para qué vive la gente? El tema de Evangelion tiene un núcleo universal que atraviesa cualquier edad. Shinji, Rei, Asuka y Mari son personajes llenos de vitalidad que manejarán los Evas y explorarán esta nueva forma de vida.

Una espectacular visión del mundo con vistas a las relaciones de las personas, ajustes precisos hechos en detalle e imágenes creadas con la última tecnología digital que aparecerán una tras otra junto a los diseños, colores y expresiones sentimentales que irán directos al corazón.

La narrativa única del director Hideaki Anno se vuelve adictiva una vez más. Él volverá al origen de la animación y hablará de la continuación de esta historia iniciada en el 2012 con nuevas ideas y sentimientos. Todos disfrutarán del film, tanto los fanáticos del anime de 1995 como los seguidores de este fenómeno social que unió a artistas y eruditos, el final de más de 25 años desde la creación de Evangelion".

Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamashii no Reimei

Al pie de la ciudad de Orse se encuentra el Abismo, una gigantesca falla de profundidad desconocida habitada por extrañas criaturas y llena de reliquias antiguas. Aquellos que deciden ir se llaman Caverners, incluido Rico, una joven huérfana obsesionada con el Abismo y que desea seguir los pasos de su madre que desapareció allí. Un día, conoce a un androide que tiene la apariencia de un niño pequeño, y con quien intentará desentrañar los misterios de Abyss...

Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season

(Foto: 3DJuegos)

Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes.

Aún no hay tráiler oficial.

Yakusoku no Neverland 2nd Season

Por mucho que los niños la quieran, ella no es su madre. Viven juntos, pero no son familiares de sangre. Grace Field es un hogar al que son enviados los niños que no tienen padres. Un hogar irreemplazable para los 38 niños que allí viven felices su día a día, como si fueran hermanos, aunque al inicio fueran completos desconocidos. Al menos así era hasta que cierto descubrimiento cambió sus vidas por completo.

Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen

En la era de Taishō, Japón, Tanjirō Kamado es un niño inteligente y de buen corazón que vive con su familia, se ha convertido en la única fuente de ingresos de su familia después del fallecimiento de su padre.

Todo cambia cuando su familia es atacada y asesinada por un demonio. Tanjirō y su hermana Nezuko son los únicos sobrevivientes del incidente, con Nezuko siendo transformado en un demonio, pero aún sorprendentemente mostrando signos de emoción y pensamiento humanos.

Después de un encuentro con Giyu Tomioka, un asesino de demonios, Tanjirō fue reclutado por Giyu para convertirse también en un asesino de demonios para ayudar a su hermana a volverse humana nuevamente y vengar la muerte del resto de su familia

Tate no Yuusha no Nariagari 2nd Season

(Foto: myanimelist.net)

Iwatani Naofumi un joven universitario y otaku, se ve transportado repentinamente a un mundo desconocido después de leer un libro de fantasía que encontró por casualidad. Él, junto a otras tres personas, ha sido invocado como uno de los Héroes Legendarios que salvaran al mundo de las “Oleadas de la Calamidad”. Desde ese momento, Naofumi, como el “Héroe del Escudo” deberá prepararse para cumplir con su destino.

Pese a que inicialmente se siente menospreciado, Naofumi esta ansioso por iniciar su aventura en este mundo fantástico. Sin embargo, ese presentimiento se hace realidad cuando Naofumi es acusado falsamente. Despreciado y humillado; incluso por los demás héroes, las aventuras del Héroe del Escudo y su misión para salvar al mundo darán inicio con un corazón traicionado, lleno de odio y deseos de venganza.

Aún no hay tráiler oficial.

Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru

(Foto: Myanimelist.net)

La historia se desarrolla en torno a un solitario estudiante de instituto llamado Hachiman Hikigaya, quien tiene una cínica visión de la vida. Cuando ve a sus compañeros de clase hablando alegremente de sus vidas adolescentes, él murmura que son todos unos mentirosos. Cuando le preguntan por sus sueños para el futuro, su respuesta es: “no trabajar”.

Para ayudarlo a encajar con la sociedad, su profesora Shizuka Hiratsuka lo obliga a unirse al “Club de servicio voluntario”, en el que resulta que también está apuntada la chica más linda del instituto, Yukino Yukinoshita, quien es tan solitaria como Hachiman. Ambos ofrecerán su ayuda y asesoramiento a quien lo solicite, como parte del trabajo del Club de servicio voluntario.

Aún no hay tráiler oficial.

Violet Evergarden Movie

Violet Evergarden sigue pensando en Gilbert, mientras intenta seguir viviendo en este mundo sin él. Un día, ella encuentra una carta que tal vez lo aclare todo... Película de la serie anime “Violet Evergarden”.

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes Rising

La sinopsis de My Hero Academia: Heroes Rising aún no está confirmada de manera oficial. Aún así, Kohei Horikoshi, el creador del manga y supervisor del anime, ha confirmado que seguramente sea la última película basada en los personajes de Deku, Bakugo y compañía.

La película funcionará como una suerte de final para My Hero Academia. Esto es porque la historia usará uno de los conceptos que quiero usar en la batalla final del manga. Además, la película será mucho más Plus Ultra que My Hero Academia: Two Heroes.