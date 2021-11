Las cosas están poniéndose extrañas en uno de los animes más populares de Japón y el mundo. En el panel sobre la temporada final de Attack on Titan de Funimation durante la convención ANIMENYC, se anunció que Attack on Titan Final Season Part 2 comenzará a transmitirse en Funimation el 9 de enero de 2022 de forma subtitulada en todos los territorios donde se distribuye el servicio de streaming incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, así como en el servicio de transmisión europeo de Funimation, Wakanim.

Cabe añadir que Attack on Titan Final Season Part 2 también estará disponible en Crunchyroll y Hulu.

En la épica continuación de este fenómeno mundial del animé, partiendo del episodio 76, las líneas entre amigos y enemigos se tornan aún más borrosas. La Guerra por Paradis estalla en Shiganshina y mientras la batalla continúa las verdaderas intenciones de los autores intelectuales detrás de la situación actual del mundo se hacen claras.

Basada en una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos, con más de 100 millones de volúmenes impresos vendidos en todo el mundo, la galardonada franquicia fue creada por Hajime Isayama. La serie de animé es actualmente producida por MAPPA (Banana Fish; JUJUTSU KAISEN; ZOMBIE LAND SAGA) con licencia de Kodansha (AKIRA; FAIRY TAIL; Fire Force; That Time I Got Reincarnated as a Slime).

ATTACK ON TITAN | Sinopsis

Hace muchos años, la humanidad se vio obligada a aislarse detrás de los imponentes muros de una ciudad fortificada para escapar de los enormes Titanes devoradores de hombres que acechaban en las afueras de su fortaleza. Solo los heroicos miembros del Regimiento Scout se atrevieron a apartarse de la seguridad de las murallas, pero incluso esos valientes guerreros rara vez regresaban con vida.

