Como todas las semanas, "Boruto: Naruto Next Generations" publicó un nuevo capítulo de su anime principal con el arco del viaje en el tiempo, uno en el cuál Boruto y Sasuke viajaron a la Aldea de Konoha del pasado, encontrándose con diferentes personajes del anime original de Naruto como Sakura, Tsunade, Jiraiya y muchos otros genin compañeros de Naruto.

Este ha sido un arco muy aclamado por los fans a pesar de considerarse un "relleno", ya que ha hecho que el Naruto del pasado se encuentro con su hijo Boruto, viviendo algunas aventuras y revelando más cosas del joven ninja que en el futuro se convirtió en Hokage.

Tal como se vio al final del anterior capítulo de "Boruto: Naruto Next Generations", Boruto, Naruto y Sasuke se reúnen para buscar a Jiraiya, quien había prometido entrenar a su pupilo ese día. Sin embargo, son sorprendidos por Urashiki quien aparece en el cielo flotando con su característico tono burlón.

¿Qué pasó en el último capítulo de Boruto? Cuidado, más adelante habrán spoilers del capítulo 131 de Boruto así como de lo que pasará la próxima semana en el siguiente episodio. Esta es la última advertencia.

¿QUÉ PASÓ EN "BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS" 131?

Como ya se mencionó anteriormente, Urashiki apareció de la nada frente a Naruto, Sasuke y Boruto, quienes se sorprendieron de verlo tan pronto en el pasado. Este hace un movimiento rápido con su caña de pescar y engancha a Naruto, pero no sale nada de él cuando retrae su herramienta.

Entonces, Naruto lo intenta enfrentar diciéndole que no perdonaría a nadie quien lo ataque de esa manera, así que corre hacia él solo para ser atrapado por los hilos de Urashiki. En ese momento llega Jiraiya y Sasuke se lanza al rescate.

Lastimosamente, este no es lo suficientemente rápido y Urashiki utiliza una técnica para encerrar a los tres ninjas en una especie de cueva de piedra. Luego de eso, se va con Naruto para averiguar cómo quitarle el Chakra del Kyuubi que habita en su interior.

En la cueva, Sasuke le dice a Jiraiya que son ninjas de otro país que vienen a cuidar a Naruto porque creen que Urashiki quiere apoderarse del Zorro de las Nueve Colas que alberga dentro suyo. Este les cree y los ayuda a salir convocando a una rana gigante.

De vuelta con Urashiki, este descubre la técnica de sellado que le impedía recolectar el Chakra de Naruto, así que utiliza su mano para transportarse dentro de la mente del joven ninja. Él intenta liberar el sello pero recibe mucho daño en su mano como una quemadura.

Boruto 131: ninja conoce la verdad del Kyuubi de Naruto, su padre (Foto: Tokyo TV)

En ese momento, Boruto, Sasuke y Jiraiya llegan para enfrentar a su enemigo, pero a la vez se dan cuenta que Naruto ha perdido el control y está envuelto en el Chakra del Kyuubi. Este ataca a Boruto el cual esquiva el ataque mientras Sasuke y Urashiki pelean.

A pesar de sus esfuerzos para que su padre retome la conciencia, Boruto recibe una cortada en su mano izquierda por las garras de Naruto y Jiraiya provoca que este se quede inconsciente. Urashiki se teletransporta fuera del lugar y comenta que replantearía su estrategia.

Ya fuera del lugar, Jiraiya le cuenta a Boruto la historia de por qué Naruto siempre ha sido odiado y temido en la aldea, descubriendo así el oscuro pasado de su padre y como a pesar de todo siguió con una buena actitud para convertirse en el hokage de su hogar.

Naruto despierta y se disculpa con Boruto, mientras este finaliza con la pregunta de si en realidad podría proteger a su padre. Por ello, Jiraiya le ofrece entrenar junto a él y Naruto para prepararse a la llegada de Urashiki, quien prometió volver más adelante.

TRÁILER DE “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 132

¿CÓMO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER "BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS" 132?

En el próximo episodio Jiraiya entrenará a Naruto y Boruto (Foto: Tokyo TV)

En los anuncios de la página oficial, "Boruto: Naruto Next Generations" estrenará su capítulo 132 el próximo domingo 10 de noviembre a las 5:30 pm (hora japonesa), y se repetirá a las 7:00 am del día siguiente por el mismo canal, TV Tokyo. Por su parte, BS Japón lo emitirá el lunes 11 de noviembre a las 00:30 am de la madrugada.



En otros países como España, Estados Unidos y los de Latinoamérica, cualquiera que tenga acceso al catálogo Premium de Crunchyroll podrá ver el episodio el mismo domingo a las 4:00 am, y aquellos que tengan una cuenta gratuita, deberán esperar una semana antes de ver el episodio en la plataforma.