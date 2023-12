Crunchyroll presenta el emocionante calendario de anime para enero de 2024. Con más de 40 series, incluyendo estrenos, retornos y continuaciones, los fanáticos de todo el mundo pueden disfrutar de episodios frescos cada semana, directamente desde Japón. No te pierdas las fechas de estreno, teniendo en cuenta que las emisiones podrían adelantarse un día para Latinoamérica debido a la diferencia horaria.

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Novedades de Crunchyroll para 2024

Solo Leveling: tras recibir una segunda oportunidad en la vida, Sung Jinwoo intenta descubrir los secretos de sus nuevos poderes. De A-1 Pictures, adaptada de uno de los manwha coreanos más leídos de todos los tiempos, la emocionante serie de acción y fantasía Solo Leveling se estrena el 6 de enero.

One Piece: las aventuras de Luffy y los piratas del sombrero de paja continuarán en 2024, cuando el anime celebre su 25 aniversario. One Piece se adentra en la saga final con el nuevo arco de Egghead Island, que se estrena el 7 de enero.

Frieren: más allá del final del viaje: La maga elfa Frieren lidera a los héroes para derrotar al rey demonio. Años después, busca cumplir sus últimos deseos. La serie de fantasía épica “Frieren: más allá del final del viaje” continúa con nuevos y emocionantes episodios cada viernes.

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES: ¡Los Divinos Visionarios hacen su llegada en la nueva temporada de MASHLE: MAGIC AND MUSCLES! Nacido sin magia en un mundo de magos y magas, Mash vive oculto en el bosque. Pasa sus días haciendo pesas y ganando músculo para poder defenderse de los magos. Pero cuando descubren su identidad, se ve obligado a ir a la Academia de Magia para demostrar su valía. ¿Su plan? Convertirse en un mago de élite, un Visionario Divino, ¡usando solo sus músculos!

Classroom of the Elite! Kiyotaka Ayanokouji: Kiyotaka Ayanokoji pone en marcha más planes para ascender en su rango de clase en nuevos episodios de la temporada 3 de Classroom of the Elite! Ayanokouji acaba de entrar en la Academia Tokyo Koudo Ikusei, de la cual se dice que el 100 por ciento de sus estudiantes acaban yendo a la universidad o encontrando un buen trabajo. Sin embargo, nuestro protagonista acaba en la Clase 1-D, donde la escuela pone a todos los alumnos con problemas. Y cada mes la escuela otorga a los estudiantes puntos por valor de 100 mil yenes, y las clases emplean un sistema por el cual se puede hablar, dormir e incluso molestar a los compañeros durante las clases.

