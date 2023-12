La plataforma de anime por streaming Crunchyroll compartió la lista del lanzamientos para el Jueves de Doblaje, donde sacan contenido de anime doblado al español cada semana. La programación incluye la segunda temporada de la romántica fantasía “The Duke of Death and His Maid”, la segunda temporada de la serie de fantasía dramática “Link Click” y el segundo arco de la serie de acción y aventura “Saint Seiya Omega”, un spin-off del adorado clásico latinoamericano, “Saint Seiya”.

Es importante mencionar que diciembre marcará el final de los Jueves de Doblaje, ya que Crunchyroll se enfocará en hacer crecer su programación de la temporada de anime. En cada temporada, Crunchyroll presenta entre 40 y 50 nuevas series y continuaciones, disponibles tanto en versión subtitulada como doblada.

Desde su lanzamiento en 2021, los Jueves de Doblaje han sido clave para llevar anime doblado al español a los fans de Latinoamérica. Han añadido más de 100 entregas de anime doblado, incluyendo títulos como One Piece, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Z, Haikyu!! y Black Clover, todos favoritos de la comunidad latinoamericana. Próximamente se hará el anuncio de la temporada de enero de 2024 en lo que queda de diciembre.

Crunchyroll | Jueves de Doblaje para diciembre

7 de diciembre - The Duke of Death and His Maid

Temporada 2, Episodios 1-12

Debido a una maldición que recibió cuando era niño, todo lo que el duque toca se marchita y muere. Esto hace que el comportamiento de su coqueta criada sea aún más impactante. ¿Podrán el duque y sus compañeros romper la maldición, o estará condenado a una vida en la que el amor está siempre fuera de su alcance?

14 de diciembre - Link Click

Temporada 2, Episodios 1-12

Cheng Xiaoshi entra en el mundo de las fotos de Emma, una empleada de Quede Games, bajo el mando de Lu Guang con el fin de obtener pruebas sobre unos informes financieros falsificados.

21 de diciembre - Saint Seiya Omega

Arco 2, Episodios 52-97

La historia se desarrolla años después de la era de Seiya, donde Marte, el Dios del Fuego y la Guerra, desciende a la Tierra con intención de instaurar un nuevo orden con el que dominar todo el planeta. Atenea y un bebé llamado Koga están en grave peligro, pero la aparición del legendario Seiya, ahora Caballero de Oro de Sagitario, salva la vida de ambos. Atenea reacciona ante la nueva situación de peligro y decide crear la Palestra, un centro de formación para caballeros ya nombrado y que aspira a suplir el vacío de caballeros de plata y oro existente.