Crunchyroll alista su material para la celebración del Halloween con una colección de animes de suspenso que incluyen el esperado estreno de CHAINSAW MAN, el martes, 11 de octubre, y la llegada a la plataforma de JUJUTSU KAISEN 0, la taquillera película lanzada en cines latinoamericanos el pasado mes de marzo. Echemos un vistazo a todas las obras que estarán disponibles en la plataforma.

Chainsaw Man – Estreno 11 de octubre

En un mundo sobrenatural de demonios que se manifiestan a partir de los miedos colectivos de los humanos, la serie sigue a un cazador de demonios adolescente llamado Denji que hace un pacto con su mascota diablo, Pochita, para resucitar de entre los muertos, convirtiéndose así en “Chainsaw Man”. Basada en el popular y galardonado manga homónimo escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto (Fire Punch; Look Back; Goodbye, Eri) y serializado en la Weekly Shōnen Jump de Shueisha, Chainsaw Man es dirigida por Ryū Nakayama (Fate/Grand Orden Absolute Demonic Front: Babylonia; The Rising of the Shield Hero)

JUJUTSU KAISEN 0

JUJUTSU KAISEN 0 sigue la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia. La película es una adaptación de JUJUTSU KAISEN 0 (JUMP COMICS / Shueisha), un manga precuela de la exitosa serie de aventuras sobrenaturales de Gege Akutami. El popular filme se estrenó en cines de América Latina el pasado mes de marzo con mucho éxito, convirtiéndose en la segunda película de anime de mayor recaudación en la taquilla latinoamericana. Alrededor del mundo, JUJUTSU KAISEN 0 se encuentra en el top 10 mundial de las películas de anime con 180 millones de dólares recolectados en la taquilla.

Death Note

Light Yagami es un estudiante brillante con mucho futuro que se aburre a más no poder. Pero todo cambia cuando encuentra la Death Note, un cuaderno que dejó caer un rebelde dios de la muerte.

Blue Exorcist

En el mundo existen Assiah, el territorio de los humanos, y Gehenna, el territorio de los demonios. Aunque normalmente estas dos dimensiones no suelen cruzarse, el que los humanos hayan conseguido poseer sustancias materiales hace que estos se adentren en el mundo material. Pero entre los humanos hay quienes pueden exorcizar a dichos demonios: los exorcistas.

Tokyo Ghoul Temporadas 1 & 2

Dos años después de la incursión en Anteiku, el CCG selecciona al joven Haise Sasaki para liderar un equipo rebelde de humanos infundidos con poderes ghoul.

Parasyte -the maxim-

Unos misteriosos y brutales asesinatos comienzan a darse en la Tierra. La gente no lo sabe, pero están provocados por una especie de parásitos que han llegado. Poco a poco comienzan a poseer a los humanos a base de entrar por sus orejas y fosas nasales, adhiriéndose a sus cerebros. Uno de estos parásitos llamado Migi solo consigue controlar el brazo derecho de un estudiante de instituto llamado Shinichi Izumi, y por mucho que lo intenta, no logra dominarle por completo. Con el tiempo ambos aprenden a coexistir y luchan contra otros parásitos que consideran a los humanos como mera comida.

Soul Eater

¡Luchando con ghouls y monstruos junto con sus compañeros de clase, Maka y Soul son la última línea de defensa del mundo contra la maldad!

Kabaneri of the Iron Fortress

En una época en la que la revolución industrial iba a llevar al mundo a una nueva era de modernidad, una horda de monstruos no muertos aparece de repente y cambian todo. Estos seres son inmortales, o casi, puesto que el único modo de acabar con ellos es atravesar su corazón, siempre cubierto por un escudo de metal. Los humanos a los que atacan además regresan de entre los muertos convertidos en nuevas fuerzas del ejército de monstruos. Con el tiempo se llamó a estos monstruos “Cadáveres”, y su número creció hasta tal punto que cubrieron casi toda la superficie del mundo.

Higurashi: When They Cry - GOU

Ha llegado un chico nuevo en la ciudad, Keiichi Maebara teme qué secretos sombríos podrían estar enterrados en el pequeño y aislado pueblo de Hinamizawa.

Angels of Death

Rachel es una chica de 13 años que se despierta en el sótano de un edificio abandonada. No recuerda nada sobre quién es, ni sabe qué está haciendo allí, con lo que comienza a vagar por el edificio dando tumbos mientras intenta comprender qué sucede. Es entonces cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas que dice llamarse Zack y que porta una guadaña. Entre ambos se formará un extraño vínculo que se fortalecerá mediante una serie de igualmente extrañas promesas. Ninguno de los dos sabe qué destino les aguarda en dicho edificio abandonado, pero trabajarán juntos para encontrar.

