La plataforma de streaming Crunchyroll ha ampliado sus membresías Mega Fan y Ultimate Fan con Crunchyroll Game Vault: el acceso ilimitado a la biblioteca de juegos premium para dispositivos móviles y desarrollados específicamente para los fans del anime. El servicio está disponibles en más de 200 países y territorios, y los títulos podrán disfrutarse sin publicidad ni microtransacciones.

A partir de hoy (dependerá de la actualización por región), los miembros de Crunchyroll Mega Fan y Ultimate Fan pueden descargar los cinco juegos de lanzamiento exclusivos de Crunchyroll Game Vault, que contiene más de mil títulos disponibles en Latinoamérica.

La plataforma se ha asociado con desarrolladores y editores para la programación de los juegos Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls y el RPG de un solo jugador Wolfstride para Android y iOS (próximamente). La novela visual Behind the Frame: The Finest Scenery y el juego de rompecabezas de temática gastronómica inbento también están listos para jugarse.

Más adelante te explicamos cómo acceder a la lista y qué hace falta para disfrutar de los nuevos videojuegos que promete Crunchyroll.

Cómo acceder a Crunchyroll Game Vault

Los jugadores pueden conseguir una clave para Crunchyroll Game Vault registrándose o actualizando su suscripción a Mega o Ultimate Fan (ingresa aquí al catálogo de juegos). Crunchyroll Game Vault también ofrecerá incorporaciones continuas a su catálogo, con una nueva oleada de títulos próximamente.

“WayForward y Arc System Works están entusiasmados de formar equipo con Crunchyroll Game Vault para lanzar la versión móvil de River City Girls”, afirmó el director de River City Girls, Adam Tierney, de WayForward. “Los gráficos tipo anime, las cinemáticas tipo manga y la pegadiza música synthpop encajarán a la perfección con los miembros Premium de Crunchyroll. Esperamos que los fans de Crunchyroll disfruten visitando las fascinantes ubicaciones de River City (y que, de paso, le den una soberana tunda a unas cuantas docenas de malotes)”.