Crunchyroll anunció las producciones que se llegarán a partir de esta semana a la plataforma como parte de Jueves de Doblaje para el mes de marzo. Producciones como KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson, Girlfriend, Girlfriend, Welcome to Demon School! Iruma-kun, así como más episodios de Dragon Ball Z doblados en español latinoamericano y en portugués brasileño, son los platillos fuertes para las próximas fechas.

A continuación, las sinopsis y fechas de estreno de cada serie. Fechas están sujetas a cambios. Por favor siempre verifique con Crunchyroll Noticias para la información más reciente.

2 DE MARZO KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson (Película)

Sinopsis: Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku y hikikomori que no suele salir de casa, pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida. En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que acabará comenzando de cero como aventurero y acompañado de una diosa. Todo va bien hasta que un día Yunyun aparece y dice a Megumin algo inesperado: tiene una carta de su padre en la que parece que está a punto de morir, así que todo el grupo parte al pueblo de los demonios Carmesí a ver qué ha ocurrido... ¡y la vida de Kazuma jamás volverá a ser (de nuevo) la misma! Clip en español

9 DE MARZO Dragon Ball Z (Temporadas 7 y 8, episodios 195-253)

Sinopsis: Goku, el luchador más fuerte del planeta, es todo lo que se interpone entre la humanidad y los villanos de los rincones más oscuros del espacio.

16 DE MARZO Girlfriend, Girlfriend (Temporada 1, episodios 1-12)

Sinopsis: Naoya por fin ha conseguido que su novia de la infancia le dé el visto bueno a su amor y salen juntos, pero cuando aparece una preciosa desconocida que le declara su amor, él solo tiene una solución a la duda que le surge: ¡salir con las dos a la vez, pero con permiso de su novia! Clip en español

23 DE MARZO Welcome to Demon School! Iruma-kun (Temporada 2, episodios 1-21)

Sinopsis: Iruma Suzuki es un humano de 14 años que un día es arrastrado en contra de su voluntad al mundo de los demonios. Por si no tenía bastantes problemas con eso, su nuevo dueño y auto declarado “Abuelo” es el demonio director de su nueva escuela. Para poder sobrevivir en este nuevo mundo y en esta escuela, Iruma tendrá que superar todo tipo de retos, como vencer en un duelo a un estudiante muy peligroso, una chica con ciertos problemillas de personalidad, ¡y todo tipo de seres terroríficos! Clip en español

30 DE MARZO Dragon Ball Z (Temporada 9, episodios 254-291)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.