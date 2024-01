A pocos días del esperado estreno del doblaje de Solo Leveling el 20 de enero, la plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll lanza un tráiler que revela el asombroso elenco que dará vida a los personajes en español.

Solo Leveling, la adaptación anime de la sensacional novela web coreana de Chugong, que conquistó corazones y pantallas en formato webtoon y manhwa en 2018 gracias a las geniales ilustraciones de DUBU, llega con fuerza a Latinoamérica, y podrás disfrutar del contenido en tu idioma.

A partir de ahora, los sábados serán tu día para ver los nuevos episodios doblados de Solo Leveling, exclusivamente en Crunchyroll. A continuación compartimos el elenco, la sinopsis y cómo hacer para suscribirte.

Personajes y actores de doblaje de Solo Leveling

Sung Jinwoo interpretado por Fernando Moctezuma Ulloa ( Meneldor en The Faraway Paladin, Mizukiyo Minamikawa en Platinum End, Kumadori en One Piece)

interpretado por Meneldor en Mizukiyo Minamikawa en Kumadori en Song Chiyul interpretado por Jorge Badillo ( Kadomon Risch en Re:Zero, Titán de la Gran Espada en Saint Seiya Omega, Peacemaker en Peacemaker)

interpretado por Kadomon Risch en Titán de la Gran Espada en Peacemaker en Lee Joohee interpretada por Gabriela Ortíz (Shizuka Mikazuki en Zom 100: Bucket List of the Dead, Rebecca Bradley en The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World)

interpretada por (Shizuka Mikazuki en Rebecca Bradley en Yoo Jinho interpretado por Brandon Montor (Shun Nitta en Captain Tsubasa: The Legend Continues)

interpretado por (Shun Nitta en Captain Tsubasa: The Legend Continues) Woo Jinchul interpretado por Armando Guerrero ( Yoichi Isagi en BLUE LOCK)

interpretado por Yoichi Isagi en Sung Jinah interpretada por Ixchel León ( Maria Bradley en The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World)

interpretada por Maria Bradley en Go Gunhee interpretado por Santos Alberto ( Toppo en Dragon Ball Super)

interpretado por Toppo en Cha Hae-In interpretada por Sofía Huerta ( Ruby Roundhouse en Jumanji: En la selva)

interpretada por Ruby Roundhouse en Jung Donghun interpretado por Fabián Rétiz (Steve Harrington en Stranger Things)

interpretado por (Steve Harrington en Park Beom-Shik interpretado por Joaquín Rendón (Shinki en Boruto: Naruto Next Generations)

interpretado por (Shinki en Kim Sangshik interpretado por Nicolás Frías ( Professor Frink en The Simpsons)

interpretado por Professor Frink en Rahyeyoung interpretada por Tania Becerra ( Mjurran en That Time I Got Reincarnated as a Slime)

interpretada por Mjurran en Joo Jae Hwan interpretado por Carlos Mireles ( Kite en HUNTER x HUNTER)

interpretado por Kite en Kang Jeongho interpretado por Cuauhtémoc Miranda ( Kechizu en JUJUTSU KAISEN)

interpretado por Kechizu en Cho Myung interpretado por Víctor Ugarte ( Harry Potter en la saga fílmica de Harry Potter)

interpretado por Harry Potter en la saga fílmica de Yoon Sungchul interpretado por Pablo Moreno (Daiki Ogano en Haikyu!!)

interpretado por (Daiki Ogano en Haikyu!!) Ahn Yujung interpretada por Erika Ugalde ( Frieren en Frieren: más allá del final del viaje)

interpretada por Frieren en Eunseok interpretado por Arturo Cataño ( Tenma en Saint Seiya: Lost Canvas)

interpretado por Tenma en Baek Yoonhoo interpretado por Gamaliel Quintana (Arjun en Line in Descent)

interpretado por (Arjun en Line in Descent) Kim Guhyun interpretado por Ismael Verástegui ( Rob Lucci en One Piece)

interpretado por Rob Lucci en Choi Jong-In interpretado por Erick Selim (Toji Fushijuro en JUJUTSU KAISEN)

Sinopsis de Solo Leveling

Ha pasado más de una década desde que de repente apareció un camino llamado “portal” que conecta este mundo y otra dimensión, y personas con poderes sobrehumanos llamados “cazadores” han despertado. Los cazadores usan sus poderes sobrehumanos para conquistar mazmorras dentro de las puertas para ganarse la vida, y Sung Jinwoo, un cazador de rango más bajo, es considerado el cazador más débil de toda la humanidad. Un día, se encuentra con una mazmorra doble, una mazmorra de alto nivel escondida dentro de otra de bajo nivel. Frente a Jinwoo gravemente herido, aparece una ventana de misión misteriosa. Al borde de la muerte, Jinwoo decide emprender la misión, lo que lo convierte en la única persona que puede subir de nivel.

Solo Leveling está animada por la aclamada A-1 Pictures (Sword Art Online), con gráficos en movimiento de Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie está dirigida por Shunsuke Nakashige (Sword Art Online), mientras la música corre a cargo de Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) y TOMORROW X TOGETHER (grupo de K-pop); el diseño de personajes de Tomoko Sudo y el diseño de monstruos de Hirotaka Tokuda.

Cómo suscribirse a Crunchyroll para ver Suzume

El proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.