La plataforma de streaming Crunchyroll, dedicada a la difusión del anime, arranca una nueva temporada de Jueves de Doblaje, con nuevos títulos para julio y agosto en géneros que abarcan desde comedia, romance, historias sobrenaturales, acción/aventura, shonen y fantasía.

Las novedades para julio incluyen Masamune-Kun’s Revenge OAD y Welcome to Demon School! Iruma-Kun Temporada 3. Luego, en agosto, fans los fans podrán esperar más episodios de Black Clover Temporada 4, Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World, Dragon Ball GT, y Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement.

A continuación, más detalles de los estrenos. Recuerda que la programación y fechas de lanzamiento sujeta a cambios.

20 de julio | Masamune-Kun’s Revenge OAD

Temporada 1

Sinopsis: “¡He vuelto a este pueblo buscando venganza!”. Ocho años antes, Masamune Makabe, un chico débil y gordito, fue rechazado por la hermosa Aki Adagaki. Ahora ha perdido mucho peso, se ha cambiado de nombre y se ha convertido en un apuesto adolescente. Su objetivo: hacer que la “princesa brutal” Aki se enamore de él para rechazarla como ella hizo con él años atrás.

27 de julio | Welcome to Demon School! Iruma-kun

Temporada 3, Episodios 1-21

Sinopsis: Iruma Suzuki es un humano de 14 años que un día es arrastrado en contra de su voluntad al mundo de los demonios. Por si no tenía bastantes problemas con eso, su nuevo dueño y auto declarado “Abuelo” es el demonio director de su nueva escuela. Para poder sobrevivir en este nuevo mundo y en esta escuela, Iruma tendrá que superar todo tipo de retos, como vencer en un duelo a un estudiante muy peligroso, una chica con ciertos problemillas de personalidad, ¡y todo tipo de seres terroríficos!

3 de agosto | Black Clover

Temporada 4, Episodios 154-170

Sinopsis: En un mundo en el que la magia lo es todo, Asta y Yuno son dos niños que encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que Yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, Asta parece ser la única persona en el mundo que no posee capacidad mágica alguna. Eso no importará a los dos jóvenes, que aspirarán a alcanzar el puesto de Rey Mago, el mejor mago de todos. Pero para ello tendrán que ser seleccionados primero por una Orden de Caballeros Mágicos, ¡y Asta no tiene magia!

10 de agosto | Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World

Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: La ciudad de Terene, en el Reino Sagrado de Dinez, es todo un crisol de razas y profesiones: aventureros buscando hacerse ricos, astutos mercaderes, bardos que cantan y bailan, nobles, hombres de fe, hombres bestia y mucho más. La ciudad en sí es tan laberíntica que la apodan la Ciudad Laberinto. Nick, un Guerrero de la Luz con el corazón roto tras ser expulsado del grupo de Artes Marciales y haber sufrido una infidelidad por parte de su pareja, reside en esta ciudad. Cansado de todo, entra a una taberna en el que solo encuentra comida lamentable, aventureros tomando alcohol y compañeros de mesa muy poco interesantes. Mientras ahoga sus penas con una cerveza tibia, toda su ira y su descontento estallan con un grito: “¡No te puedes fiar de nadie!”. Eso gritó pensando que era el único, pero en realidad cuatro voces gritaron lo mismo al mismo tiempo en la taberna. Así comienza la aventura de estas cuatro personas, cada una con sus traumas personales.

17 de agosto | Dragon Ball GT

Temporada 1, Episodios 1-15

Sinopsis: Las Dragon Balls se dispersaron por todos los confines del universo y si Goku, Pan y Trunks no logran reunirlas en un año, la Tierra sufrirá una catástrofe. Comienza la cuenta regresiva para la destrucción.

24 de agosto | Dragon Ball GT

Temporada 1, Episodios 16-34

31 de agosto | Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement

Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: Mitsuha es una chica de 18 años a la que suelen confundir con una estudiante de secundaria debido a sus rasgos un tanto infantiles y su escasa estatura. Su historia da comienzo el día que pierde a sus padres y a su hermano mayor en un accidente, lo que la deja sola en el mundo. El shock de haber perdido a su familia hace que además no consiga aprobar los exámenes de acceso a la universidad. Por si era poco, hay personas que intentan hacerse con el dinero que le corresponde por el seguro de sus padres. Mitsuha no sabe si debería ir a la universidad o comenzar a trabajar. También tiene que preocuparse por los gastos del día a día, como el coste de mantener la casa. Un día, preocupada por cómo lograr sobrevivir a todo esto, un misterioso ser le otorga la habilidad “Saltar entre mundos”, lo cual le permite viajar libremente entre “nuestro mundo” y “otro mundo”. Ahora que ha conseguido esta habilidad, idea un plan para el futuro: ¡ahorrar mil millones de yenes en cada mundo para así sumar dos mil millones de yenes (80 000 monedas de oro)! Estupendo. ¡Este es el plan de una chica que no puede contar con nadie para tener un futuro en el que vivir en paz y sin problemas económicos!

