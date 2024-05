La actual temporada de anime en Crunchyroll agrega al catálogo DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION, una historia distópica de ciencia ficción juvenil. Después de su estreno en Japón como una película de dos partes —la primera el 22 de marzo y la segunda el 24 de mayo—, esta serie estará disponible en Crunchyroll a partir del jueves 23 de mayo a las 8:00 PM PT. La nueva versión, presentada en formato de serie de televisión con 18 episodios, se lanzará semanalmente e incluirá material completamente inédito no visto en los cines.

Nominada a un Premio Eisner en 2019 y aclamada en la San Diego Comic-Con de 2018 como uno de los mejores mangas nuevos del año, DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION se basa en la novela gráfica original de Inio Asano (Goodnight Punpun), publicada por Shogakukan entre 2014 y 2022, con más de tres millones de copias en circulación.

Sinopsis de DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION

Con el mundo amenazado por la aparición de extraterrestres, las amigas Kadode Koyama y Ouran “Ontan” Nakagawa siguen sus vidas de preparatoria. Al crecer, descubren lo complejo que es ser adultas y que la verdadera amenaza podría no estar sobre sus cabezas.

El anime está producido por el estudio Production +h. (The Orbital Children) y dirigido por Tomoyuki Kurokawa (PSYCHO-PASS). La composición y guion están a cargo de Reiko Yoshida (Violet Evergarden, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice). El equipo de producción incluye a Takaaki Suzuki (ambientación), Nobutake Ito (diseño de personajes y dirección de animación principal), Satoshi Takezawa (diseño de color), Mika Nishimura (dirección artística), Satoi Inami (dirección de CG), Takuma Morooka (fotografía), Masayuki Kurosawa (montaje), Takeshi Takadera (dirección de sonido) y Taro Umebayashi (música).

Elenco de voces: la serie cuenta con las voces de Lilas Ikuta (Kadode Koyama) y ano (Oran Nakagawa). Lilas Ikuta, conocida también como ikura, es la vocalista del popular grupo musical YOASOBI, conocido por temas como “Idol” de la serie de anime [Oshi no Ko], “Brave” de Frieren: Más allá del final del viaje, y “The Blessing” de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. Ano, además de ser un talentoso actor de doblaje, es un artista musical reconocido por el sencillo “Chu, Tayousei”, tema final de la serie de anime Chainsaw Man.

Atsumi Tanezaki (Anya Forger en SPY x FAMILY) como Kiho Kurihara

como Kiho Kurihara Miyuri Shimabukuro (Carole en Carole & Tuesday ) como Ai Demoto

) como Ai Demoto Saeko Oki (Fumi Sanada en Case Closed ( Detective Conan ) como Rin Hirama

) como Rin Hirama Azumi Waki (Hinata Tachibana en Tokyo Revengers ) como Futaba Takemoto

) como Futaba Takemoto Ryoko Shiraishi (Hayate Ayasaki en Hayate the Combat Butler) como Makoto Tainuma

como Makoto Tainuma Miyu Irino (Ritsu Kageyama en Mob Psycho 100 ) como Keita Oba

) como Keita Oba Koki Uchiyama (Tomura Shigaraki en My Hero Academia ) como Kenichi Kohiruimaki

) como Kenichi Kohiruimaki Taito Ban (Jinwoo Sung en Solo Leveling ) como Watarase

) como Watarase Junichi Suwabe (Shota Aizawa en My Hero Academia ) como Hiroshi Nakagawa

) como Hiroshi Nakagawa Kenjiro Tsuda (Kento Nanami en JUJUTSU KAISEN) como Nobuo Koyama

como Nobuo Koyama Naoto Takenaka (Entei en Pokémon 3: La película ) como el Presidente

) como el Presidente TARAKO (Momoko “Maruko” Sakura en Chibi Maruko-chan ) como Debeko

) como Debeko Tomokazu Sugita (Gintoki Sakata en Gintama) como Isobeyan

Cómo suscribirse a Crunchyroll

