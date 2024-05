El estreno del segundo episodio de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Temporada 4 (Hashira Training Arc) está programado para hoy, 19 de mayo de 2024. Los fanáticos están a la espera de la continuación de la aventura de Tanjiro y compañía, por lo que andan interesados sobre cualquier adelanto de la trama. Veamos qué se sabe oficialmente de la nueva entrega que pronto verás en tu plataforma favorita.

El capítulo en cuestión se llama “Water Hashira – Giyuu Tomioka’s Pain” (Pilar del Agua - El dolor de Giyuu Tomioka) y estará disponible en el catálogo de Crunchyroll. La sinopsis reza lo siguiente: “El cuervo [de Kagaya Ubayashiki] aparece repentinamente ante Tamayo e invita al demonio Tamayo a la sede del Demon Slayer Corps. Mientras tanto, Tanjiro, que está descansando en la mansión de las mariposas, recibe una carta de [Kagaya]”.

¿Quién es Giyuu Tomioka, Hashira del Agua?

No hemos visto mucho de él desde el Arco de Resolución Inquebrantable, pero Giyuu Tomioka es el Cazador de Demonios que inició a Tanjiro en su viaje. Sabemos que Giyuu tiene otra técnica de Respiración de Agua (Calma Total) que Tanjiro no conocía. Giyuu es tranquilo y sereno, pero no sabemos mucho más sobre su personalidad en este momento.

Después de su encuentro inicial con Tanjiro al comienzo de la serie, la única otra aparición destacada de Giyuu fue cuando rescató a Inosuke, Tanjiro y Nezuko de los demonios araña junto con a la Hashira de los Insectos, Shinobu Kocho.

Cuándo y cómo ver los nuevos episodios de Demon Slayer

La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll publicó el primer capítulo de la cuarta temporada de Demon Slayer: To the Hashira Training el pasado domingo 12 de mayo y cada entrega llegará al catálogo cada siete días.

Episodio 1 – 12 de mayo

Episodio 2 – 19 de mayo

Episodio 3 – 26 de mayo

Episodio 4 – 25 de junio

Episodio 5 – 2 de junio

Episodio 6 – 9 de junio

Episodio 7 – 16 de junio

Episodio 8 – 23 de junio

Horarios de lanzamiento

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador - 12:45 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador - 1:45 p.m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile - 2:45 p.m.

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil - 3:45 p.m.

España - 9:45 p.m.

Suscribirse a Crunchyroll es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

