Crunchyroll adquirió los derechos de transmisión de la esperada adaptación anime de Chainsaw Man, la cual emitirá más adelante en el año simultáneamente desde Japón en versión subtitulada y doblada, en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Las versiones dobladas incluirán inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

Basada en el popular y galardonado manga homónimo escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto (Fire Punch; Look Back; Goodbye, Eri) y serializado en la Weekly Shōnen Jump de Shueisha, Chainsaw Man es dirigida por Ryū Nakayama (Fate/Grand Orden Absolute Demonic Front: Babylonia; The Rising of the Shield Hero).

“Con humor negro, personajes dinámicos y una historia ingeniosa, Chainsaw Man es una de las nuevas series más esperadas de este año, y estamos extremadamente emocionados de traerla a los fanáticos a través de Crunchyroll”, dijo Asa Suehira, director de contenido de Crunchyroll. “Los seguidores del anime no podrán dormir en toda la noche pensando en las imágenes espectaculares y la acción de alto octanaje”.

Tráiler de Chainsaw Man

En un mundo sobrenatural de demonios que se manifiestan a partir de los miedos colectivos de los humanos, la serie sigue a un cazador de demonios adolescente llamado Denji que hace un pacto con su mascota diablo, Pochita, para resucitar de entre los muertos, convirtiéndose así en “Chainsaw Man”.

Chainsaw Man cuenta con guión de Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season; Mob Psycho 100; Banana Fish), el diseño de personajes de Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation), demonio diseñado por Kiyotaka Oshiyama (The Wind Rises; The Secret World of Arrietty; Space Dandy), dirección de arte de Yusuke Takeda (Vivy -Fluorite Eye’s Song-; Sword Art Online; Penguin Highway), y música compuesta por Kensuke Ushio (The Heike Story; Devilman: Crybaby; Space Dandy).

La animación es producida por MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association), el prestigioso estudio de anime de Japón conocido por Attack on Titan Final Season; JUJUTSU KAISEN; ¡¡¡Yuri!!! on Ice, takt op.Destiny y el próximo estreno, Hell’s Paradise. MAPPA también lanzó la sensación de taquilla mundial JUJUTSU KAISEN 0, que se ha convertido en una de las cinco películas de anime más taquilleras en los EE. UU., una de las 10 del mundo y entre las 20 más exitosas de Japón.

