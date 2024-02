La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll anunció una colaboración con LG Electronics para ampliar el acceso al catálogo desde los televisores inteligentes de la compañía. A partir de hoy, los fans del anime podrán disfrutar de una amplia variedad de contenido, más de mil títulos que incluyen series, películas, especiales y más, así como 3300 vídeos musicales y especiales de conciertos japoneses.

Los espectadores también disfrutarán de un mayor acceso a las últimas series de emisión simultánea, que se emitirán en Crunchyroll poco después de su estreno en Japón, incluyendo la fantasía oscura Solo Leveling, la emocionalmente compleja Frieren: más allá del final del viaje y la comedia MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc, entre muchas otras. El catálogo de Crunchyroll está disponible en formato subtitulado o doblado en más de 12 idiomas, como español (Latinoamérica y España/Castilla), portugués, inglés, francés, alemán, árabe, italiano, hindi, telugu y tamil.

“Nuestra nueva asociación con LG hace que sea aún más fácil ser un fan del anime”, dijo Kaliel Roberts, director de producto de Crunchyroll. “El anime ofrece una gran variedad de géneros y aventuras de visionado y ahora los espectadores tienen aún más opciones para profundizar”.

Crunchyroll cuenta con más de 13 millones de suscriptores de pago en todo el mundo y presta servicio a 200 países y territorios con la mayor biblioteca de anime en streaming del mundo, además de ofrecer eventos y experiencias, teatros, juegos, productos, comercio electrónico y mucho más.

Cómo suscribirse a Crunchyroll

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Sobre Crunchyroll Game Vault

Disponible para jugar sin anuncios ni compras dentro de la aplicación, la creciente biblioteca de títulos premium de Crunchyroll Game Vault, que incluye River City Girls, Behind the Frame, inbento y más, se puede encontrar en la App Store, Google Play y Crunchyroll en más de 200 países y territorios.

Cómo acceder a los videojuegos exclusivos

Los nuevos fanáticos pueden registrarse o actualizar su suscripción a Crunchyroll Mega o Ultimate Fan para conseguir su propia clave para la bóveda y disfrutar de juegos y más de 1000 títulos de anime.

La línea de juegos premium para móviles de Crunchyroll Game Vault es una nueva oferta para los Miembros Premium que complementa la creciente biblioteca de títulos publicados por Crunchyroll Games, la división interactiva de Crunchyroll dedicada a las experiencias de juego de anime gratuito, incluyendo My Hero Academia: The Strongest Hero y el próximo One Punch Man: World, que está disponible desde el 31 de enero.