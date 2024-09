Crunchyroll anunció haber adquirido los derechos de exhibición para la esperada película de anime de superhéroes “My Hero Academia: Ahora es tu turno”. Producida por Bones, Crunchyroll y Sony Pictures Releasing International, la cinta llegará a los cines en varios países, incluyendo varios de Latinoamérica, a partir de octubre.

A partir del 10 de octubre, los fanáticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay podrán disfrutar de esta película en sus salas de cine.

La trama de “My Hero Academia: Ahora es tu turno” se desarrolla justo antes de la batalla final entre héroes y villanos. La sociedad, devastada tras una feroz batalla, enfrenta una nueva amenaza cuando aparece una misteriosa y enorme fortaleza. Enfrentando a Deku y sus amigos se encuentra un hombre que recuerda al “Símbolo de la Paz” del pasado.

Al igual que en las tres películas anteriores, Kohei Horikoshi, el creador original de la serie, participa como supervisor general y diseñador de personajes, ofreciendo una historia completamente nueva y nunca antes vista.

Póster oficial de My Hero Academia (Difusión)

Sinopsis oficial de “My Hero Academia: Ahora es tu turno”

Después de que All Might, el Símbolo de la Paz, derrotara a All For One, el Símbolo del Mal, dejó de ser el héroe número 1 en una sociedad mayormente superpoderosa. Deku y sus compañeros del curso de héroes del Instituto U.A. están decididos a seguir sus ideales como héroes. En la primavera del segundo año de Deku, estalló una batalla feroz entre héroes y villanos. Deku se enfrentó a un poderoso Tomura Shigaraki, resultando en graves daños para ambos bandos. La batalla se detuvo temporalmente con la retirada de Shigaraki, pero el enfrentamiento final se aproxima.

Japón está devastado cuando aparece un misterioso hombre que se presenta como el nuevo Símbolo, Dark Might, declarando “¡Ahora me toca a mí!”. A pesar de su semejanza con All Might, sus ideales son opuestos. Dark Might utiliza su don para sus propios deseos, creando una fortaleza que absorbe a la población. Entre su grupo se encuentra Anna, una joven con un don desconocido, y Giulio, un individuo vestido de mayordomo que parece tener un interés particular en ella.

Deku, Bakugo, Todoroki y la clase 1-A deberán enfrentarse a Dark Might y su oscura organización criminal, la Familia Gollini, para proteger el mundo.

