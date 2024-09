Faltan pocos días para la transmisión del Episodio 17 de la Temporada 7 de My Hero Academia, y no deberías perderte una cita así. Hay un truco para acceder al nuevo capítulo y, mejor aún, para visualizarlo gratis. Te contamos de qué se trata para que estés enterado de las últimas novedades de la trama.

La próxima entrega de My Hero Academia lleva por título “Hopes” y su lanzamiento está programado para el sábado 14 de septiembre de 2024.

En la entrega anterior, Himiko Toga y Dabi llegaron a Villa Gunga mediante los portales de deformación de Kurogiri y ambos atacaron a Hawks y Endeavor. Por su parte, Kurogiri ayudó a evitar que Neito Monoma usara Copy para que Shigaraki haga su ataque. Por suerte, aparecieron los antiguos villanos La Brava, Gentle y Lady Nagant para rescatar a los protagonistas.

La plataforma Crunchyroll anunció que el estreno está programado para las 2:30 am, Hora del Pacífico / 5:30 am, Hora del Este. El horario se debe a que el episodio saldrá lo más cerca posible al lanzamiento en Japón. Hará falta unas semanas para disfrutar de la entrega en su doblaje al inglés y español.

Hora de estreno del Episodio 17 de My Hero Academia - Temporada 7

Sábado 14 de septiembre de 2024

España - 11:30 a.m

México - 3:30 a.m.

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 a.m.

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 a.m.

Argentina / Brasil - 6:30 a.m.

Los nuevos episodios de My Hero Academia - Temporada 7 están disponibles en Crunchyroll. Allí podrás encontrar todos los episodios del anime. Si tienes Netflix, solo podrás ver las primeras cinco temporadas. Es probable que esta última plataforma acoja en su catálogo los episodios más recientes dentro de un año o más.

Cómo ver My Hero Academia - Temporada 7 gratis

Los episodios de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido. Ten en cuenta que cada plan tiene una prueba gratuita de siete días. Sácale provecho por si solo estás interesado por uno de los episodios. También puedes ver los primeros episodios en Netflix pero no tendrás acceso a las últimas entregas.

En caso quieras leer el manga, descarga la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con My Hero Academia. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer todas las entregas hasta la actualidad. No hará falta ser suscriptor de Manga Plus MAX.

