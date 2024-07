Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba concluyó la Temporada 4. El Arco del Entrenamiento Hashira cerró con la historia de Tanjiro y sus amigos ingresando al Castillo Infinito donde sucederá la batalla más sangrienta de todas. Probablemente no has visto cada nuevo episodio en su fecha de estreno y aquí te contamos cómo ponerte al día y siempre en orden cronológico.

Demon Slayer consta de episodios en cuatro temporadas y dos películas en el medio. ¿Con ganas de ver todo el contenido? Te dejamos la lista completa para que no te pierdas de ningún detalle y estar listo para la quinta temporada.

Temporada 1: Tanjiro Kamado, Arco de Resolución Inquebrantable (2019)

Tanjiro Kamado, Arco de Resolución Inquebrantable (2019) Película: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train / Temporada 2: Arco del Tren Infinito (2021)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train / Temporada 2: Arco del Tren Infinito (2021) Temporada 2: Arco del Distrito Rojo (2021–22)

Arco del Distrito Rojo (2021–22) Película: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village (2023)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village (2023) Temporada 3: Arco de la Aldea de los Herreros (2023)

Arco de la Aldea de los Herreros (2023) Temporada 4: Arco del Entrenamiento de los Pilares (2024)

Ten en cuenta que la película “Mugen Train” cubre la misma historia que la primera mitad de la segunda temporada de Demon Slayer. La cinta salió primero pero la serie presenta contenido original para los espectadores que buscan algo nuevo. Por otro lado, “To the Swordsmith Village” adapta los dos episodios finales de la Temporada 2 y el primer episodio de la Temporada 3.

Cómo ver todos los episodios de Demon Slayer

Los episodios y las películas de Demon Slayer están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido.

En caso quieras leer el manga de Demon Slayer, descarga la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Hay planes Estándar y Deluxe, los cuales difieren en el acceso al catálogo de la plataforma. Ambos no traen publicidad pero solo el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) ofrece acceso a títulos completados. Necesitarás de este plan para leer todos los episodios de Demon Slayer sin problemas.

Cuándo es el estreno de Demon Slayer - Temporada 5

La primera película de la trilogía del Arco del Castillo Infinito llegaría a los cines de todo el mundo en junio o julio de 2025. Recordemos que Ufotable estrenó “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train” el 16 de octubre de 2020 en Japón y hace de puente entre el Arco del Entrenamiento de Recuperación Funcional y el Arco del Distrito Rojo. Mientras, el último episodio de Demon Slayer antes del estreno de la película fue “New Mission” y salió al aire en Japón el 28 de septiembre de 2019. Eso quiere decir que hay un año entre el cierre de una temporada y la película. Es de esperar que lo mismo suceda con la próxima trilogía pero, de momento, no hay información oficial por parte de los animadores.

A partir de 2025, cada película de Ufotable podría llegar a cartelera cada año hasta dar inicio al Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer, que aborda los episodios del manga 184 hasta el 205. Solo es cuestión de esperar para más novedades.

