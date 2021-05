“Demon Slayer” presenta una pregunta sutil a los espectadores en forma de lo que parece ser una cicatriz en la cabeza de Tanjiro, que se transforma en la temporada 1 a otra marca por completo. A diferencia de la evolución de las habilidades físicas de Tanjiro, que se explican de forma rutinaria a lo largo de la serie a medida que el protagonista del anime se embarca en una serie de tareas destinadas a mejorar su destreza en la lucha.

Sin embargo en el caso de esta marca cambiante, no se aborda por completo y aunque “Kimetsu no yaiba” continúa siguiendo fielmente el manga, no se hará referencia a ella durante algún tiempo. Parece que esta marca es una cicatriz en la parte superior derecha de la cabeza de Tanjiro, explicada más adelante en el manga como lo que él cree que es una cicatriz que recibió como resultado de salvar a su hermano de una tetera hirviendo.

Como tal, el hecho de que su cicatriz cambie en el episodio 4 de “Demon Slayer” después de ser aplastado contra un árbol por el Demonio de la Mano, y que se rompa la máscara que estaba usando parece mostrar que la marca cambia porque este incidente empeora la cicatriz, ya que se muestra sangre goteando desde este lugar, pero esto no tiene sentido ni visual ni lógicamente.

La cicatriz de la quemadura no se convertiría en una línea de cicatrices por una máscara rota, ya que las áreas en las que la cicatriz de la quemadura abarcaba desaparecieron después de este incidente, y tampoco tendría sentido que una cicatriz quedara más cicatrizada, especialmente de alguna manera que redujo el área cubierta por la cicatriz inicial.

¿POR QUÉ LA CICATRIZ DE TANJIRO CAMBIA DE FORMA A LO LARGO DE “DEMON SLAYER”?

La cicatriz en la cabeza de Tanjiro, que se transforma en la temporada 1 a otra marca por completo. (Foto: Crunchyroll)

Primero que nada, vale la pena considerar que esta marca nunca fue en realidad una cicatriz, sino que dentro de la historia siempre fue la de una marca de cazador de demonios, algo similar a las marcas que se ven en varios demonios de la serie. Estos son similares en el sentido de que denotan un poder significativo en aquellos marcados con ellos.

Sin embargo, para los demonios este poder a menudo se obtiene a través de medios que no son los suyos, como recibir cualquier cantidad de sangre del villano principal de la serie, Muzan. En el programa, el padre de Tanjiro, Tanjuro, se muestra exactamente con la misma “cicatriz” en la cabeza que su hijo aunque no se sabe sobre la evolución de la misma.

Lo que si está claro es que parece poco probable que la explicación de la marca sea que ambos tuvieron exactamente el mismo incidente de cicatrización con una tetera hirviendo. Como tal, está tácito que se trata de un rasgo heredado y no el resultado de un desafortunado accidente. Teniendo esto en cuenta, el hecho de la batalla de Tanjiro contra el Demonio de la Mano tiene más sentido.

La Marca de Cazador de Demonios es una misteriosa marca que aparece en el cuerpo de ciertos Cazadores de Demonios que hayan alcanzado un determinado nivel de fuerza en sus habilidades. (Foto: Crunchyroll)

Esto toma más sentido porque este es el primer demonio más poderoso con el que lucha Tanjiro, incluso si hacemos la comparación con sus oponentes posteriores. Así que si “Demon Slayer” continúa siguiendo los pasos de la trama del manga original, esto no solo se hará más evidente, sino que la marca se convertirá en un aspecto mucho más importante de la trama por varias razones.

Sin embargo, por ahora, para evitar spoilers, vale la pena señalar que es más importante que solo la cicatriz que se ve bien, ya que el atractivo visual de “Demon Slayer” y la atención a los detalles de la trama tienden a ir de la mano, lo que será cuestión de un poco más de tiempo e historia para ver esos cambios notorios en esa marca.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

La primera temporada de “Demon Slayer” se desarrolló principalmente en la naturaleza, pero para la segunda entrega, los personajes estarán más cerca de las las áreas urbanas, con una misteriosa mujer, vista en el primer teaser, como una presunta enemiga. La segunda parte del anime cubrirá la historia conocida como “Arco del Distrito de Entretenimiento”, un memorable arco del manga, además del más largo, que infiltra a los cazadores de demonios en un distrito urbano.

Este distrito está caracterizado por se un lugar donde las personas no saben nada sobre los demonios y donde Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se unen a Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, para ayudarlo a encontrar a sus esposas. En esta locación, los personajes conocen distintos elementos, así como nuevas tecnologías, que conducen la trama hacia un clímax muy atractivo cuando hace su aparición Daki, de los Doce Kizuki.

“Demon Slayer: Mugen Train” demostró no solamente que Tanjiro Kamado tiene mucho más por crecer, sino que su camino y sus poderes recién han despertado. (Foto: Ufotable)

Para “Demon Slayer”, este arco es fundamental, debido a que deja atrás las misiones episódicas y comienza a vincular aún más las peleas entre sí hasta sentar las bases para el juego final. El “Arco del Distrito de la Luz Roja”, que tiene lugar inmediatamente después de los trágicos y reveladores eventos de “Mugen Train”, también desbloquea nuevos poderes de Tanjiro y Nezuko, afianzando así su relación con Zenitsu e Inosuke, sus compañeros de viaje, de entrenamiento y amigos.

A partir de “Mugen Train” también podría esperarse una visita a la familia de Rengoku, el fallecido Pilar de la Llama, más apariciones de Akaza y en respuesta, de los cazadores más poderosos de la cofradía para vengar a su compañero caído. De otro lado, “Demon Slayer” lanzará este año su primer videojuego para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, mientras su manga puede haber terminado, pero su popularidad no va a desaparecer pronto gracias a estos otros productos de entretenimiento.