“Demon Slayer” es una de las series de anime más populares de los últimos años y la reciente incorporación del título a la biblioteca de anime de Netflix ha permitido que una nueva audiencia experimente la emocionante acción.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train”, también conocida simplemente como “Demon Slayer: Mugen Train” o “Demon Slayer: Infinity Train”, es la película animada de fantasía oscura ambientada en el mundo de la serie de televisión del 2019, una que sirve como una secuela directa a modo de continuación.

Como se recuerda, la temporada 1 de “Demon Slayer” terminó con Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Nezuko abordando un extraño tren, luego de enfrentarse a algunos policías que encontraban extrañas sus ropas. Al parecer, el mundo de los cazadores de demonios están divididos por aquellos que conocen la verdad y el mundo exterior que no tienen ni idea de los demonios.

La serie terminó allí, con ellos abordando este “animal gigante de metal” a duras penas, mostrando que dentro de él también se encontraba Kyōjurō Rengoku, el Pilar de Fuego quien podría mostrarle a Tanjiro el verdadero camino de las llamas, una habilidad que desató en su última pelea contra Rui, la Quinta Luna menguante.

COMO VER “KIMETSU NO YAIBA: MUGEN TRAIN” POR INTERNET

La primera temporada de "Demon Slayer" se estrenó el 6 de abril de 2019 y finalizó el 28 de septiembre del mismo año (Foto: Ufotable)

Dominando la taquilla en Japón desde su lanzamiento inicial el otoño pasado, y continuando su fuerte carrera a través de territorios internacionales para convertirse en el estreno de película de anime más exitosa de todos los tiempos, la película ahora se abre camino en los Estados Unidos. Si bien muchos se han sentido cómodos yendo al teatro en medio de la pandemia de COVID-19 debido a la disponibilidad de vacunas y más, está bien sentirse indeciso.

Afortunadamente, no pasará mucho tiempo hasta que “Demon Slayer The Movie: Mugen Train” esté disponible para ver en casa. Aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para el lanzamiento físico en Blu-ray y DVD de la película para los fanáticos en los Estados Unidos, Aniplex of America ya ha confirmado que la película estará disponible para su compra digital el 22 de junio.

Tan fue su popularidad que "Demon Slayer" finalmente llevó a la serie a reclamar el título de "manga más vendido del año". (Foto: Twitter)

Ya sea que vaya a una de las proyecciones limitadas en los cines o vean la película cuando se estrene digitalmente en junio, es necesario que los fanáticos vean Mugen Train antes de la próxima segunda temporada de la serie. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” confirmó que llegará una segunda temporada este otoño, y se reanudará inmediatamente después de los eventos de la película.

Tomando el arco del Distrito de Entretenimiento de la serie de anime original de Koyoharu Gotouge, si se parece en algo al comienzo de la película Mugen Train, habrá muy poco resumen cuando comience la segunda temporada. También puede consultar los capítulos originales en los que se basa la película a través de Crunchy Roll.

Aniplex of America describe oficialmente a “Demon Slayer The Movie: Mugen Train” como: “Tanjiro y el grupo han completado su entrenamiento de rehabilitación en la Butterfly Mansion, y llegan a su próxima misión en el Mugen Train, donde más cuarenta personas han desaparecido en muy poco tiempo. Tanjiro y Nezuko, junto con Zenitsu e Inosuke, se unen a uno de los espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, para enfrentarse al demonio a bordo del Tren Mugen “.