“Demon Slayer The Movie: Mugen Train” encabezó las listas de taquilla tras su lanzamiento en Japón. Demon Slayer se ha convertido en una sensación entre los fanáticos del anime en solo una temporada, y ahora Mugen Train incluso superó en ventas a “Spirited Away” durante su estreno en cines en Japón.

Los fanáticos han esperado ansiosamente el lanzamiento de la película desde su estreno en Japón en octubre de 2020; ahora, la exitosa película de anime ha tenido su estreno en todo el mundo y las críticas positivas han comenzado a llover, señalando el increíble crecimiento que tuvieron todos sus personajes.

“Demon Slayer The Movie: Mugen Train” sigue a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke en su misión de ayudar a Kyojuro Rengoku, el Pilar de Fuego, a cazar a un despiadado demonio que ha matado a varios Demon Slayers. Mientras están en el Tren Mugen, el grupo se encuentra con Enmu, el de rango inferior uno de los Doce Kizuki de Muzan Kibutsuji.

Los Slayers deben enfrentarse a Enmu para salvar a los ciudadanos en el tren y acercarse un paso más a derrotar a Kibutsuji. En el camino, Tanjiro Kamado aprende más de los poderes que despertaron cuando enfrentó a Rui en el anime, y su nivel de poder también incrementa gracias a las enseñanzas del Pilar de Fuego.

EL NUEVO NIVEL DE PODER QUE ADQUIRIÓ TANJIRO KAMADO EN MUGEN TRAIN

Las aventuras de Tanjiro recién comienzan, pero ya ha aprendido nuevas habilidades (Foto: Crunchyroll)

“Demon Slayer: Mugen Train” tiene lugar justo donde terminó la temporada 1. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke tienen la tarea de ayudar a Rengoku a detener una serie de misteriosas desapariciones que ocurren a bordo del Tren Mugen. Resulta que el demonio responsable es Enmu, de menor rango uno entre los 12 Kizuki. Coloca a los pasajeros en un sueño profundo, lo que les permite tener sueños felices que los tientan a permanecer en el mundo de los sueños para siempre.

El primer encuentro de Tanjiro y Rengoku, antes de los eventos de Mugen Train, tiene lugar en Estado de Ubuyashiki, donde Rengoku vota a favor de matar a Nezuko. No puede aceptar el objetivo de Tanjiro, incluso en sus circunstancias únicas, debido a su creencia de que la sed de sangre natural de los demonios pondrá en peligro la vida de los demás.

La determinación de Tanjiro sorprendió a Rengoku en el Mugen Train (Foto: Crunchyroll)

Solo cuando se reencuentran en el Tren Mugen, Tanjiro y Rengoku realmente comienzan a abrirse y aceptarse mutuamente. Después de presenciar las extraordinarias habilidades con la espada de Rengoku al derrotar a un demonio, Tanjiro rápidamente admira al Flame Hashira por su optimismo y fuerza, incluso refiriéndose a él como un hermano mayor. A su vez, Rengoku se ofrece a convertir a Tanjiro en su aprendiz.

Cerca del comienzo de Mugen Train , Tanjiro se ve obligado a enfrentar su pasado a través del sueño de Enmu. Esto solidifica el hecho de que cree que su vida es como vivir una pesadilla, lidiando constantemente con su angustia mientras vive con miedo a los horrores sobrenaturales como Muzan y sus demonios. Es por eso que el sueño de Tanjiro muestra a su familia viva y bien, lejos de experimentar las tragedias más crueles de la vida.

Tanjiro descubre que para escapar del mundo de los sueños, debe sacrificarse (Foto: Crunchyroll)

Sin embargo, esto solo lo lleva a desbloquear una nueva habilidad. Tanjiro descubre que para escapar de este mundo de pesadillas, debe sacrificarse a sí mismo para lograr despertarse. Esto indica una mejora de habilidad impresionante de voluntad y valentía, ya que no muchos pueden hacer esto asegurándose que lo que ven es solamente un sueño.

Cuando Tanjiro se da cuenta de que lo que está viendo no es real, se siente abrumado por una inmensa culpa por no haber salvado a su familia y la vida que desearía seguir viviendo. Pero en lugar de ceder a una realidad falsa, Tanjiro finalmente puede superar su trauma porque ya los perdió y no hay nada que pueda hacer por ellos ahora.

Tanjiro realiza la Danza del Dios del Fuego para poder utilizar sus nuevas habilidades (Foto: Crunchyroll)

Otro poder que se muestra en la película, es la habilidad de utilizar la Danza del Dios del Fuego a voluntad. Ahora que sabe que es un nuevo modo de respiración, puede acceder a estos nuevos poderes y de hecho utiliza uno llamado Cielo Azul claro para eliminar a Enmu, girando su espada 360 grados para crear una espiral de fuego y cortar a su enemigo de una vez y para siempre.

A pesar de esta nueva determinación, Tanjiro se da cuenta de sus debilidades como un asesino de demonios novato al ver la asombrosa batalla entre Rengoku y Akaza. Tanjiro e Inosuke no pueden hacer nada más que mirar, sabiendo que su interferencia solo sería un obstáculo para Rengoku. Como tal, ven impotentes cómo Rengoku finalmente es derribado por Akaza, quien huye al bosque antes de que el amanecer pueda deteriorar su cuerpo.

Rengoku Kyojuro fallece en "Demon Slayer: Mugen Train" (Foto: Crunchyroll)

Después de estar profundamente conmovido por la determinación de Rengoku, Tanjiro grita apasionadamente que Rengoku no perdió porque salvó a los 200 pasajeros a bordo del tren, mientras Akaza se escapó. En sus últimos momentos, Rengoku ofrece palabras de aliento a Tanjiro, Zenitsu e Insouke.

Les confía las últimas palabras a su padre y su hermano menor e informa a Tanjiro que su padre podría tener las respuestas que busca sobre la danza Hinokami Kagura. Rengoku cree en Tanjiro, alentándolo a seguir avanzando hacia el objetivo de convertirse en Hashira, y acepta a Nezuko como parte del Cuerpo de los Demon Slayer.