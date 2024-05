El arco “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training” sigue con todo. La segunda entrega del popular anime viene abordando las emociones de los principales protagonistas y los Pilares que serán clave para la batalla final contra los demonios. Si estás con la expectativa, seguro te has preguntado cuándo será el estreno del tercer episodio. Tranquilo, aquí te contamos todos los detalles para que seas uno de los primeros en enterarse de la trama.

La plataforma de streaming Crunchyroll acogerá todos los episodios de la cuarta temporada de Demon Slayer, que constará de un total de ocho entregas. Cada una de ellas llegará al catálogo semanalmente, y te adelantamos que no habrá mucha acción como temporadas anteriores: Tanjiro y compañía están preparándose para lo que será el enfrentamiento clave en el Castillo Infinito.

Así las cosas, el tercer episodio de la cuarta temporada Demon Slayer está programado para el 26 de mayo en los siguientes horarios para América Latina, de no haber cambios de último minuto.

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 9:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:00 pm.

España: 5:00 pm.

Estados Unidos: 11:00 am (Hora en Washington D. C.)

Demon Slayer Temporada 4 | Cómo ver el anime y cuáles son las demás fechas de estreno

Crunchyroll añadirá cada nuevo episodio de Demon Slayer en su catálogo, por lo que deberías estar suscrito para el estreno semanal. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Crunchyroll ofrece dos planes y los beneficios variarán según la conexión simultánea de los dispositivos. El plan Fan tiene un costo de 7.99 dólares; y el plan Mega Fan, 9.99 dólares mensuales. Recuerda que en esta plataforma podrás acceder a la Cuarta Temporada desde el primer día de su lanzamiento, así que bien vale la pena esta plataforma si es que eres aficionado a Demon Slayer. Puedes hacer clic aquí para iniciar la prueba gratuita.

En teoría, los horarios y las fechas de estreno de cada capítulo de Demon Slayer no deberían cambiar, por lo que te adelantamos los días en los que deberías esperar cada entrega.

Episodio 1 – 12 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 19 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 26 de mayo

Episodio 4 – 2 de junio

Episodio 5 – 9 de junio

Episodio 6 – 16 de junio

Episodio 7 – 23 de junio

Episodio 8 – 30 de junio