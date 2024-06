La Cuarta Temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continúa con el entrenamiento de Tanjiro y sus amigos para lo que será la batalla final en el Arco del Castillo Infinito. Lo cierto es que los nuevos episodios no prometen mucha acción porque los Hashira tienen la responsabilidad de preparar a los cazademonios. Aún así, no deberías perderte el quinto episodio del Arco del Entrenamiento Hashira.

La próxima entrega de Demon Slayer desarrollará el entrenamiento de Tanjiro después de su paso por Muichiro Tokito, Pilar de la Niebla. También habrá novedades sobre los planes de los Demon Slayer Corps para enfrentarse a los demonios comandados por Muzan Kibutsuji.

No pretendas que haya acción como en temporadas anteriores de Demon Slayer, porque el manga estableció que el Arco del Entrenamiento Hashira sea uno de preparación para los cazademonios, quienes deben lidiar con la pérdida y el desafío de sobrevivir para el futuro.

El quinto episodio nos acerca al final de lo que será la temporada más corta de todas en Demon Slayer. La temporada actual constará de ocho episodios, así que estamos cada vez más cerca del desenlace que servirá de introducción para el Arco del Castillo Infinito, un sitio dimensional usado por los demonios para desaparecer en medio de la nada.

Demon Slayer Temporada 4 | Cómo ver los episodios

¿Con ganas de saber cómo avanza la aventura de Tanjiro? Crunchyroll es el responsable de publicar cada nueva entrega de Demon Slayer para América Latina. Para acceder al catálogo, puedes hacer clic en este enlace y crear tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Crunchyroll ofrece dos planes y los beneficios variarán según la conexión simultánea de los dispositivos. El plan Fan tiene un costo de 7.99 dólares; y el plan Mega Fan, 9.99 dólares mensuales. Recuerda que en esta plataforma podrás acceder a la Cuarta Temporada desde el primer día de su lanzamiento, así que bien vale la pena esta plataforma si es que eres aficionado a Demon Slayer. Puedes hacer clic aquí para iniciar la prueba gratuita.

En teoría, los horarios y las fechas de estreno de cada capítulo de Demon Slayer no deberían cambiar, por lo que te adelantamos los días en los que deberías esperar cada entrega.

Fechas de estreno de Demon Slayer

Episodio 1 – 12 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 19 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 26 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 2 de junio (Disponible)

Episodio 5 – 9 de junio

Episodio 6 – 16 de junio

Episodio 7 – 23 de junio

Episodio 8 – 30 de junio

Horarios de estreno de Demon Slayer

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 9:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:00 pm.

España: 5:00 pm.

Estados Unidos: 11:00 am (Hora en Washington D. C.)