¿Será que tiene un aire o nada que ver? Una superestrella de la WWE aseguró en una entrevista que soñaría con hacer de Androide 18, personaje de Dragon Ball, en una obra cinematográfica con actores reales. La luchadora, incluso, contó que se dedicó al cosplay y sus amistades señalan que podría sumarse a un hipotetico elenco de la obra de Akira Toriyama.

La superestrella Rhea Ripley es conocida por su afición a Dragon Ball. En WrestleMania 2020, Ripley apareció con un atuendo especial dedicado a Vegeta, el Príncipe Saiyajin. ¡Mejores pistas no pueden haber!

Lemme find out Rhea ripley is a dragon ball Z fan !! #WrestleMania pic.twitter.com/H9VKoVJRz8 — Angry black hottie 🌼🌻✨ (@DrellzHothetics) April 5, 2020

En diálogo para ComicBook, Ripley contó que le gustaría interpretar a la Androide 18.

“Si fuera una película de Dragon Ball Z, definitivamente Androide 18 ... Siempre tengo gente que dice que me parezco a ella. No sé si es por mi cabello, sobre todo ahora que es rubio. Pero en realidad hice un cosplay de Android 18 para Halloween un año en Australia, y me encantó. Así que definitivamente me encantaría interpretar a Android 18”, declaró.

Ripley adelantó que próximamente podríamos verla haciendo de Androide 18 en el ring de la WWE. “Me encantaría hacer otra referencia a Dragon Ball Z. Estoy pensando en la línea de Android 18, porque me parezco a ella, pero al mismo tiempo, la ropa que usa es muy difícil de transformar en ropa. que uso. Ella tiene la camiseta de rayas de manga larga. No sé cómo convertir eso en mi diseño superior. Es muy, muy difícil. Así que todavía estoy tratando de resolverlo todo, pero prometo que será algo más relacionado con Dragon Ball Z”.

DRAGON BALL | Máquina de hacer dinero

Dragon Ball goza de tanto cariño que sigue aportando a las arcas de Toei Animation. La franquicia creada por Akira Toriyama ocupa el primer puesto dentro de las marcas más rentables de la compañía japonesa, pasando por encima a grandes clásicos de la televisión y el manga como Saint Seiya, Digimon, One Piece, entre otras licencias.

El reporte financiero de Toei Animation para el primer trimestre de 2021 (de abril a junio de 2020) señala que Dragon Ball atrajo aproximadamente 44.3 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior al monto del año pasado.

El documento divide las principales marcas de Toei Animation según las ventas domésticas en Japón y filmes y licencias en el extranjero. Solo en su país de origen, Dragon Ball amazó 1.93 mil millones de yenes, muy por encima de One Piece que está ubicado en el segundo lugar con 821 millones.