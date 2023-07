Goku, el protagonista de Dragon Ball Super, sorprendió en el final de la saga del Torneo de Poder con la transformación Ultra Instinto. Gracias a que llegó a su límite, pudo enfrentar a Jiren, el más fuerte del Universo 11 y así sacarlo de la arena junto a Freezer y Androide 18. La pregunta que se hacían muchos fans en 2018 es si llegará un momento en el que Vegeta alcanzará a su principal rival.

Pues Toyotaro tenía planes para el personaje. Durante la saga de Moro, Gohan tomó la decisión de escapar al planeta Yardrat para entrenar su ki y aprender la técnica de teletransportación. Para sorpresa de todos, no sería la única técnica que aprendería o lección que se llevaría a casa.

Sería recién en la saga de Granola, en donde veríamos todo su potencial. Vegeta se enfrentaba a Gas Heata, el hermano de Elec, quien obtuvo un nuevo nivel de poder gracias al deseo al dragón del planeta Cereal. Era tan poderoso este rival que pudo enfrentar a Goku Ultra Instinto y a Vegeta en su transformación Ultra Ego o Mega Ego.

¿En qué consiste la transformación Ultra Ego de Vegeta?

A diferencia de Goku, el personaje no cuenta con un cabello planteado, sino que se pinta de color rosa o violeta y su ki toma este mismo color. En un primer vistazo, no parece ser mucho más fuerte que Goku, ya que no tiene la impresionante velocidad ni golpes que sorprendan.

El verdadero truco de Vegeta es su capacidad de resistencia. Con cada golpe que recibe, el personaje se va volviendo cada vez más fuerte. No importa si recibe daño mortal, siempre encontrará las fuerzas para levantarse y seguir luchando. Ni la sangre, ni las técnicas de sus rivales pueden sacarlo de combate.

Lamentablemente, Toei Animation todavía no confirma la fecha del regreso del anime de Dragon Ball a la pantalla chica. Toyotaro ya ha cerrado la saga de Granola y ahora desarrolla el arco “Super Hero”, en donde se adapta la historia de la más reciente película.

Según rumores, en 2023 podría anunciarse la fecha de retorno de Goku y Vegeta a la televisión.

Vegeta se vuelve más fuerte con cada golpe que recibe. Foto: Manga Plus

Vegeta Ultra Ego se vería así en el anime

El artista fellipart ha compartido en Instagram una versión de Vegeta Ultra Ego al estilo del anime clásico, en donde se podía mostrar sangre. El personaje tiene parte de su armadura rota y se nota en su cuerpo el daño de los golpes del combate.

Pero como se mencionó antes, esto solo hace que se vuelva aún más fuerte.

