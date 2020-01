Los seguidores de Dragon Ball Super podrán recordar las primeras aventuras de Goku con el videojuego Dragon Ball Z: Kakarot. Un detalle curioso es que el título desarrollado por Bandai Namco agregará un nuevo personaje al canon.

Dragon Ball Z: Kakarot se caracteriza por narrar las aventuras de Goku desde que descubre que es un saiyajin. Con el asesoramiento de Akira Toriyama, el videojuego supone una obra sobre todo lo que es canon en la trama.

Esto último es una razón para creer que Mira formará parte de la línea original de Dragon Ball tras revelarse que aparece en la lista de trofeos del videojuego Dragon Ball Z: Kakarot.

El trofeo en cuestión se llama “Down with the Demon Realm” y se otorga cuando el jugador gana la batalla contra Mira. ¡Eso lo haría canon inmediatamente!

Mira es la máxima autoridad del Reino Demonio y viene del futuro para convertirse en el ser más poderoso del universo. En su afán de superar a todos sus rivales, experimentó con ADN saiyajin y así es como se volvió una amenaza para Goku y compañía.

Dragon Ball Z: Kakarot narrará la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. Se desconoce si es que veremos alguna referencia a Dragon Ball Super, aunque la trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.

Dragon Ball Z: Kakarot saldrá al mercado en PlayStation 4, Xbox One, y PC el 2020.