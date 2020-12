El capítulo 67 del arco ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’ de Dragon Ball Super es revelador. Además de saber cómo continuará la próxima aventura de los Guerreros Z, Toyotaro se tomó el trabajo de revelar algunos detalles del origen de 73.

Androide 73, también conocido como OG 73-1, es un personaje que pertenece al ejército de Moro en Dragon Ball Super. En el más reciente episodio del manga, descubrimos que 73 es un producto tecnológico por el Grupo de Bandidos Galácticos, liderado por Sagambo.

El fin del Androide 73 estaba sellado con la muerte de Moro en el episodio 66 de Dragon Ball Super... o eso pensábamos. En una conversación entre Jaco, patrullero galáctico, y los secuaces de Moro, nos enteramos que 73 sigue siendo una amenaza.

Más datos sobre el origen de Moro (Dragon Ball Super)

“Ese tipo no era una persona, así que no ‘lo mató’”, dice uno de los secuaces de Moro sobre la supuesta muerte de 73. “En realidad, 73 no era más que un producto que nosotros robamos. Al principio estaba vacío y nosotros lo fortalecimos dándole datos y todo fue en vano...”.

Más adelante, el capítulo 67 de Dragon Ball Super revela que la cabeza de 73 regresa al centro de investigación en donde fue creado. Luego llega Granola y asesina a todos para dar con el androide.

Dragon Ball Super no explora más detalles de 73, salvo que deja entrever que el androide será el protagonista del próximo arco del manga. Lo más probable es que veamos un ejército compuesto por 73 para desequilibrar el universo.

DRAGON BALL Super | Merus

El capítulo 67 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en Internet para responder las más grandes dudas sobre el futuro de la franquicia, creada por Akira Toriyama, entre ellas, el destino de Merus.

Merus desapareció en pleno duelo contra Moro, debido a que su condición de Ángel lo prohíbe a intervenir en el destino de la Tierra y el universo. Fue así como los lectores desconocían, hasta ahora, si es que volveríamos a ver al patrullero galáctico.

En el nuevo episodio, Whis y Beerus son los primeros en enterarse que Merus resucitó gracias a la venia de Daishinkan. Sucede que Daishinkan optó por revivir a Merus, pero como una persona normal sin los poderes de ángel, a cambio del sacrificio de Kaioshin.

Es así como Merus reaparece en la ceremonia de premiación para sorpresa de los protagonistas de Dragon Ball Super.