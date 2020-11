¿Qué sucede con los Ángeles en Dragon Ball Super? Estos seres que resultan más poderosos que los Dioses de la Destrucción tienen un sentido de la neutralidad bastante extraña, hasta ilógica, en los últimos episodios del manga.

Los Ángeles en Dragon Ball Super tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio universal a través de la neutralidad, por eso no intervienen en el destino de los planetas, salvo cuando se cometen atrocidades innecesarias. Por ejemplo, Whis retrocedió el tiempo para salvar a un planeta que fue destruido por Beerus mientras dormía.

Ahora bien, en la pelea de Moro contra Goku en el manga 65 de Dragon Ball Super, el villano pudo copiar el poder de Merus -un aprendiz de Ángel, por lo que el equilibrio está roto en el Universo 7. Aún así Whis se mantiene indiferente y decide no intervenir, pero lo más extraño es que rescata a Krilin y Jaco del choque entre Moro y Goku.

Whis rescata a Krilin y Jaco (Dragon Ball Super)

¿Cómo es que un Ángel, supuestamente neutral en el destino de los planetas, se toma la molestia de ayudar a dos personajes que están involucrados en el desenlace de la pelea contra Moro? No hay una respuesta lógica a esta pregunta, salvo que los Ángeles pueden actuar a su antojo tengan o no la posibilidad de hacerlo, pero el hecho de ayudar a Krilin y Jaco a seguir con vida es una prueba que no tiene sentido en el universo de Dragon Ball Super.

DRAGON BALL SUPER | Manga 65

El manga Dragon Ball Super está en su momento más crítico con la inmimente derrota de Moro, el antagonista principal de la saga El prisionero de la Patrulla Galática. Goku Ultra Instinto salió victorioso luego de que el angel Merus se sacrificara al intervenir en la pelea contra Moro.

Al cierre del episodio 64 de Dragon Ball Super, Goku le dice a Moro que luchará como humano, por lo que el encuentro tiene para un rato más. A esto se suma la filtración de varias viñetas en las que se aprecia a Goku entregando las semillas del ermitaño a Moro para que recupere sus poderes y así seguir peleando.

La entrega 65 de Dragon Ball Super, que tiene por título “Son Goku, el terrícola” puede ser leída en español en la página de Manga Plus. La traducción fue hecha por Antonio Heredia y el texto editado por Mediabang.