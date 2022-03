No cabe duda que Dragon Ball Super es uno de los animes más populares del mundo. No obstante, lleva varios años fuera de emisión, mientras que la historia del manga sigue avanzando en la revista V-Jump y la web Manga Plus. En este momento, se desarrolla la saga de Granola, el último superviviente de la raza Cereal.

Goku y Vegeta dejaron de luchar contra los personajes más fuertes de los diferentes universos para ahora responder a amenazas de su propio universo. Moro fue el primero en llegar, quien tenía la capacidad de absorber la energía de sus enemigos.

Ahora, se enfrentan a Gas y Granola, dos personajes que se volvieron sumamente fuertes gracias a las esferas del dragón. El primer es realmente el nuevo villano, ya que tiene un poder incomparable y ha prometido eliminar a los saiyajins y al último cereliano.

Fecha de publicación del capítulo 82

En esta ocasión, la web Manga Plus ha anunciado que el desenlace del combate entre Goku y Gas se publicará el 18 de marzo, un tanto antes de lo esperado. Recordemos que el manga de Dragon Ball Super normalmente estrena capítulo cada 20 del mes.

¿Qué es lo que veremos en este estreno? Pues Goku ha utilizado la técnica de teletransportación para sacar del planeta a Gas pero ahora ha puesto en peligro a otra raza.

No se sabe exactamente dónde se encuentran, pero la Patrulla Galáctica se verá involucrada en el conflicto, ya que Jaco está presente en el combate.

Dragon Ball Super: fecha de publicación del capítulo 82 del manga. (Foto: Manga Plus)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.