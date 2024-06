La temporada cuatro de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sigue adelante con unos episodios los fines de semana, pero hay una manera de adelantarte a todos y saber de una vez por todas el desenlace el Arco del Entrenamiento Hashira. Hablamos del manga y aquí te contamos la diferencia entre el episodio cinco -el más reciente- y la versión original. ¿Será que tergiversaron algunos datos en la adaptación?

ALERTA DE SPOILER

Al inicio del capítulo del anime, vemos a Mitsuri Kanroji, la Hashira del Amor, atendiendo a Tanjiro. En el manga, es ella quien ofrece panqueques y té negro al cazademonios pero no la mostraba sirviéndolos. La adaptación, en cambio, muestra al Hashira sirviendo los platillos y entregando algunos bocaditos para después entregar a Tanjiro un traje para su entrenamiento de flexibilidad.

Otra diferencia la tenemos cuando Obanai Iguro, el Hashira de la Serpiente, leyendo la carta de Mitsuri Kanroji. En la versión animada, vemos la reacción del personaje al enterarse del contenido y eso no sucede en el manga, manteniendo el suspenso sobre el carácter de Iguro.

El anime de Demon Slayer asumió la libertad creativa de hacer de Tanjiro alguien más sociable en su relación con los demás cazademonios, algo que no aparece en la versión original del manga. Del mismo modo, Ufotable ha agregado escenas que no verás en el papel en las escenas de entrenamiento con Obanai, y se entiende porque el Arco del Entrenamiento Hashira no promete escenas de acción sino de introspección para cada personaje.

Considera de que el manga y el anime, aunque sean de Demon Slayer, no tendrían que ser iguales. El manga es un medio estático y se basa en la narrativa visual para contar su historia. Los autores pueden controlar el ritmo, utilizando viñetas, planos y expresiones faciales para transmitir emociones y avanzar la trama, y es el lector quien marca el ritmo y detenerse en los detalles. El anime es mucho más dinámico y añade elementos musicales y voces para captar la atención del televidente, quien pasa a tener un papel pasivo frente a la inmersión audiovisual.

Cómo leer el manga Demon Slayer

¿Qué tal vas con el inglés? Sucede que Manga Plus by SHUEISHA ofrece gratis los primeros episodios de Demon Slayer en español pero el resto de obras están en la lengua de Shakespeare. Para acceder al catálogo, tendrás que descargar la aplicación en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Deberías pagar el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) para acceder a títulos completados. La otra opción es la página Kimetsuyaiba.Online. Allí podrás encontrar todos los enlaces para cada episodio que están traducidos al inglés.