El quinto episodio de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha sorprendido a la comunidad por un suceso entre Sanemi Shinazugawa, el Hashira del Viento, y su hermano Genya Shinazugawa. Antes de contarte qué ha ocurrido, soltamos la advertencia de spoilers.

ALERTA DE SPOILER

La quinta entrega de Demon Slayer, titulada “I Even Ate Demons...” y perteneciente al Arco del Entrenamiento Hashira, muestra a Sanemi intentando golpear a Genya y alerjarlo así del Demon Slayer Corps y evitar la ruina de la organización. La agresión sorprendió tanto a Tanjiro como a los seguidores del anime.

¿A qué se debe la agresión? Ocurre que la reacción de Sabenu se debe a la capacidad de Genya de comerse demonios, una práctica polémica pero que otorga temporalmente atributos y habilidades de combate. Siendo Sanemi uno de los mejores cazademonios, no puede permitir que su hermano se alimente voluntariamente de lo que tanto desprecia.

La escena es muy importante para la trama porque es el último esfuerzo de Sanemi por hacer que Genya abandone una práctica tan polémica. Alimentarse de los demonios puede hacer que Genya acabe siendo atraído por la oscuridad, tal como sucedió con la madre de ambos.

La historia de Genya y Sanemi

La madre de Genya y Sanemi se convirtió en un demonio y asesinó a todos sus hijos con excepción de Genya y Sanemi, siendo este último quien la mató para salvar a su hermano. Genya no supo toda la historia detrás del ataque, por lo que creció con resentimiento hacia su hermano.

La trama ha hecho que ambos hermanos tengan caminos diferentes. Sanemi se ha vuelto en uno de los Hashira más poderosos y distinguidos, mientras Genya recurre al “canibalismo” para hacerse más fuerte porque es el único cazador incapaz de utilizar una técnica de respiración.

¿Qué sucede con los hermanos Shinazugawa?

Hay una manera de que puedas saber el desenlace de la esta subtrama y es revisando el manga original. Una opción es Manga Plus by SHUEISHA. La plataforma cuenta con varias otras obras en la biblioteca; sin embargo, el sistema no ofrece acceso a todas las obras traducidas al español. Si te da bien el inglés y quieres acceder a todo el contenido, tendrás que seguir estos pasos.

Descargar la app Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Selecciona esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Hay planes Estándar y Deluxe, los cuales difieren en el acceso al catálogo de la plataforma. Ambos no traen publicidad pero solo el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) ofrece acceso a títulos completados. Necesitarás de este plan para leer todos los episodios de Demon Slayer sin problemas.

La otra alternativa es la página Kimetsuyaiba.Online. Allí podrás hallar todos los enlaces para cada episodio que están traducidos al inglés. La ventaja de esta opción es que podrás leer el manga en computadora porque los servicios de Manga Plus by SHUEISHA están optimizados para teléfonos inteligentes.