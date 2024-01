La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll anunció dos nuevos juegos exclusivos en Crunchyroll Game Vault. Este beneficio de membresía ofrece acceso ilimitado a selectos títulos móviles premium para los suscriptores de Crunchyroll Mega y Ultimate Fan. Ponpu y Yuppie Psycho son las nuevas adquisiciones del catálogo.

En un giro aterrador y enigmático, Crunchyroll Game Vault se adentra en el género de survival horror con la incorporación de Yuppie Psycho, cuya trama cautivadora y jugabilidad intensa es la fórmula perfecta para los amantes del suspenso.

Por otro lado, Ponpu es un ingenioso juego de acción y puzzles en 2D. Con gráficos vibrantes y desafiantes rompecabezas, el título brinda a los suscriptores la oportunidad de disfrutar de una emocionante aventura directamente en sus teléfonos. Ambos juegos están disponibles desde ahora mismo.

“Los últimos títulos de Crunchyroll Game Vault, junto con el próximo lanzamiento de One Punch Man: World el 31 de enero, marcan el comienzo de un año tremendo para los juegos en Crunchyroll. A lo largo de 2024, trabajaremos con los desarrolladores para llevar más juegos a móviles por primera vez y aportar nuevas características a los éxitos existentes”, dijo Terry Li, vicepresidente ejecutivo de negocios emergentes y director general de Crunchyroll Games en Crunchyroll. “Nuestro Portal de Desarrolladores es un paso más en nuestro compromiso de trabajar con desarrolladores deseosos de llevar juegos a los fans de Crunchyroll”.

El nuevo Portal de Desarrolladores de Crunchyroll facilitará a los creadores de todo el mundo relacionarse directamente con el equipo editorial que está creando la línea de títulos seleccionados por la plataforma, especialmente para los fans del anime. Los desarrolladores y editores pueden enviar proyectos en curso, juegos ya lanzados y muchas cosas más para que se tengan en cuenta como parte de la creciente biblioteca de juegos de Crunchyroll Game Vault.

Sobre Crunchyroll Game Vault

Disponible para jugar sin anuncios ni compras dentro de la aplicación, la creciente biblioteca de títulos premium de Crunchyroll Game Vault, que incluye River City Girls, Behind the Frame, inbento y más, se puede encontrar en la App Store, Google Play y Crunchyroll en más de 200 países y territorios.

Cómo acceder a los videojuegos exclusivos

Los nuevos fanáticos pueden registrarse o actualizar su suscripción a Crunchyroll Mega o Ultimate Fan para conseguir su propia clave para la bóveda y disfrutar de juegos y más de 1000 títulos de anime.

La línea de juegos premium para móviles de Crunchyroll Game Vault es una nueva oferta para los Miembros Premium que complementa la creciente biblioteca de títulos publicados por Crunchyroll Games, la división interactiva de Crunchyroll dedicada a las experiencias de juego de anime gratuito, incluyendo My Hero Academia: The Strongest Hero y el próximo One Punch Man: World, que se lanzará el 31 de enero.

Descarga los nuevos juegos de Crunchyroll Game Vault