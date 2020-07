“Batman: Death in the Family” hará que el espectador pueda decidir el destino de Robin a manos del Joker

Ahora está en tus manos. DC y Warner Bros. Home Entertainment producirán una nueva película interactiva llamada “Batman: Death in the Family”, en la que los espectadores podrán decidir si Robin vive o muere.

La obra cinematográfica está basada en la saga de los cómics “Death in the Family”, publicada 1989, entre los números 426 y 429, donde Robin (Jason Todd) es asesinado por el Joker. El desenlace fue decidido por los lectores de Batman que fueron consultados mediante una encuesta telefónica.

Ahora, la película “Batman: Death in the Family” hará que los seguidores de DC vuelvan a decidir sobre el futuro del joven superhéroe.

“A los espectadores se les presentarán opciones en momentos cruciales de la historia, lo que les permitirá decidir si Jason vive o muere y determinar el curso de la vida de Jason”, señala IGN.

Batman: Death in the Family vendrá a ser una precuela de Batman: Under the Red Hood, aunque la línea argumental dependa de las decisiones del espectador.

Batman: Death in the Family contará con las voces de Bruce Greenwood como Batman, Vincent Martella como Jason Todd, John DiMaggio como el Joker, Zehra Fazal como Talia al Ghul y Gary Cole como Two-Face y el Comisionado Gordon. El estreno sería en el penúltimo trimestre de 2020.

BATMAN | La nueva película

Tras el éxito de la película The Joker con Joaquin Phoenix, DC anunció que tenía entre manos una nueva cinta de The Batman. En esta ocasión, quien le dará vida al “Caballero de la Noche” será Robert Pattinson.

Dentro el elenco también hay conocidos actores como Andy Serkis, quien tomaría el papel de Alfred Pennyworth. Este actor ha comentado acerca de cuál será el enfoque que le darán durante el rodaje.

En una entrevista con LADbible, comentó que The Batman tendrá una trama mucho más oscura que las anteriores cintas de DC.

“Estaba literalmente a la mitad del rodaje de mi parte cuando pararon la producción. Por lo tanto, será interesante ver cuándo se retoma cómo ha afectado esto”, comentó el actor. “Pero lo es, va a ser una película preciosa. Se trata mucho la conexión emocional entre Alfred y Bruce”, finalizó.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY Escucha"DeporPlay" en Spreaker.