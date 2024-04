El nuevo avance de Deadpool & Wolverine trajo a personajes del universo de X-Men. Wolverine es el más inmediato por obvias razones. La interpretación de Hugh Jackman ha calado en toda una generación aficionada a los superhéroes. Lo mejor, ahora que Disney es propietario de la 20th Century Fox, es que la nueva cinta de Marvel trae dos mutantes que repiten plato en la pantalla grande. ¿No te diste cuenta?

Una de las escenas más memorables es la de un casco gigante de Ant-Man que hace de base para Cassandra Nova, la villana de Deadpool & Wolverine. Probablemente la escena te impactó tanto de que no te fijaste en los dos mutantes que aparecen frente a la base. ¿No te suenan?

La mujer de la izquierda es Yuriko Oyama, interpretada por Kelly Hu, en la película X2: X-Men United (2003), y es una mutante con habilidades de curación acelerada y garras de adamantium. Lo cierto es que no es la misma Lady Deathstrike que aparece en los cómics de Marvel, porque no comparten la misma historia de fondo ni el mismo apodo. Probablemente así haya sido en 2003 porque la 20th Century Fox no tenía los derechos sobre Lady Deathstrike así que recurrieron a un personaje parecido sin adoptar el seudónimo de los cómics. Es probable que en esta película por fin Yuriko Oyama sea Lady Deathstrike debido a que Disney es propietario de Marvel Studios y del departamento cinematográfico de Fox.

Tráiler de Deadpool & Wolverine

Al lado de Yuriko Oyama encontrarás a Azazel, un mutante que apareció en X-Men: First Class (2011) como miembro del Hellfire Club (un grupo mutante con intenciones de dominar el mundo) y al servicio de Sebastian Shaw. El personaje capaz de teletransportarse y atacar con su cola prensil fue interpretado por Jason Flemyng.

Tanto Yuriko como Azazel son mutantes que vuelven a la pantalla grande pero no son los únicos pertenecientes al universo de X-Men. Cassandra Nova, la villana de la película, es alguien que pondrá en aprietos a Deadpool y Wolverine con sus poderes telequinéticos. Si te recuerda al Profesor Javier, no te equivocas porque se trata del “gemelo malvado” del máximo responsable de la Escuela de Mutantes.

Azazel y Yuriko Oma frente a la base de Cassandra Nova (Marvel)

Cassandra Nova es un clon de Mummudrai, seres malvados y parásitos que copian el cuerpo de un huésped y toman sus habilidades para utilizarlos según los malvados intereses de los Mummudrai. Cassandra Nova es uno de esos seres y hace de clon malvado de Charles Xavier. Su aparición no hace ruido para los amantes de los cómics porque bien puede aparecer en las cintas como una amenaza multiversal.

El estreno de Deadpool & Wolverine está programado para el 26 de julio de 2024 en Estados Unidos y el 25 de julio en Perú.

Cast de Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman - Logan / Wolverine

Emma Corrin - Cassandra Nova

Morena Baccarin - Vanessa

Rob Delaney - Peter

Karan Soni - Dopinder

Leslie Uggams - Blind Al

Matthew Macfadyen - Mr. Paradox

