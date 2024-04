Deadpool & Wolverine es una nueva oportunidad para que Marvel vuelva a ser tendencia en la industria cinematográfica. Las últimas cintas de superhéroes han pasado por agua tibia y muchos críticos hablan del final del éxito para los personajes de historietas en la pantalla grande. No obstante, el segundo tráiler Deadpool & Wolverine ha emocionado a toda la comunidad y, esperemos, que no sea en vano.

Las nuevas imágenes de la película de Marvel ofrecen una perspectiva sobre la relación entre Deadpool y Wolverine, dos personajes que se han enfrentado en varias oportunidades en los cómics. Siguiendo la línea del UCM y del caos temporal, Deadpool necesita de la ayuda de Wolverine para salvar su universo. Lo interesante es que el Wolverine del tráiler es uno diferente a lo que hemos visto en el pasado. Se trata de un personaje echado al abandono y rechazado por la gente.

Otro buen dato que se muestra en el avance es que Wolverine y Deadpool llegan a enfrentarse en The Void, el sitio donde acaban las personas “podadas” por la Autoridad de Variación Temporal (AVT), una organización que hemos visto en la serie Loki. El dato curioso es que allí vemos a Wolverine con el traje clásico de las historietas y no se precisa cómo es que acabó allí.

Tráiler de Deadpool & Wolverine

La gran novedad la tenemos con Cassandra Nova, la villana de la película, que usará de sus poderes telequinéticos. Si te recuerda al Profesor Javier, no te equivocas porque se trata del “gemelo malvado” del máximo responsable de los mutantes en X-Men.

Cassandra Nova es un clon de Mummudrai, seres malvados y parásitos que copian el cuerpo de un huésped y toman sus habilidades para utilizarlos según los malvados intereses de los Mummudrai. Cassandra Nova es uno de esos seres y hace de clon malvado de Charles Xavier. Su aparición no hace ruido para los amantes de los cómics porque bien puede aparecer en las cintas como una amenaza multiversal.

Las últimas escenas son aún más reveladoras sobre el caos multiversal porque vemos uno de los portales de Doctor Strange. No sabemos si se trata del personaje canónico o de alguna variante que acabó siendo podado por la AVT y acabó en The Void. También puede ser que Wong sea el autor del mismo portal. Y no hay que dejar pasar al casco enorme de Ant-Man que Cassandra Nova usa como base.

El estreno de Deadpool & Wolverine está programado para el 26 de julio de 2024 en Estados Unidos y el 25 de julio en Perú.

Cast de Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman - Logan / Wolverine

Emma Corrin - Cassandra Nova

Morena Baccarin - Vanessa

Rob Delaney - Peter

Karan Soni - Dopinder

Leslie Uggams - Blind Al

Matthew Macfadyen - Mr. Paradox