Querido por muchos y odiado por muchos más. El Joker interpretado por Jared Leto aparecerá en la nueva versión de Justice League, dirigida por el cineasta Zack Snyder.

Fuentes relacionadas con el proyecto y consultadas por The Hollywood Reporter señalan que Leto volverá a interpretar a su personaje de Suicide Squad después de cuatro años.

No se sabe con precisión qué sentido tendrá el papel de Leto para la nueva película de Justice League, aunque se rumorea que está granado nuevas escenas que involucran a Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) y Amber Heard (Mera).

Recordemos que la aparición de Jared Leto como Joker en Justice League dejó a los fans de DC con ganas de más. El director David Ayer explicó que la película fue modificad por orden de los estudios, por lo que el público no apreció la “versión definitiva”. A esto se suma que Ayer se arrepentió de no haber hecho del Joker el antagonista principal.

Todo parece indicar que este material removido podrá ser visualizado en el Snyder Cut de Justice League, cuyo estreno está programado para 2021 a modo de miniserie para HBO Max.

DC | Estrenos

Marvel no es el único. Las películas de DC también se han visto afectadas por la pandemia, por lo que los estrenos de The Batman, The Flash, Shazam 2 y Black Adam fueron pospuestos.

Lo que ha hecho DC es mover todo el programa de estrenos desde que la película Dune fuese pospuesta hasta octubre de 2020, ocupando el mismo día de The Batman. Ahora, la productora confirmó que el héroe de Ciudad Gótica llegará a la pantalla grande el 4 de marzo de 2022.

The Flash, cuyo estreno DC había programado para el 3 de junio de 2022, llegará a la sala de los cines el 4 de noviembre de 2022. Shazam 2, pensado para noviembre de 2022, recién se podrá ver el 2 de junio de 2023. Black Adam es la producción más incierta, porque pasó del 22 de diciembre de 2021 a no tener fecha exacta de estreno.