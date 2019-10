"Joker": descubren la identidad del doctor de la madre del Guasón y genera varias teorías [SPOILER]

Las últimas

[{"id":137301,"title":"\"Fortnite\" denuncia a filtrador por adelantar detalles del \"Chapter 2\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-denuncia-filtrador-adelantar-detalles-chapter-2-137301","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db604acf2b1d.jpeg"},{"id":137297,"title":"WhatsApp y el sencillo truco para pasar tus chats de un Android a tu iPhone","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-viral-pasar-tus-conversaciones-android-iphone-aplicaciones-smartphone-apps-truco-tutorial-nnda-nnrt-137297","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db6043bad099.jpeg"},{"id":137299,"title":"El gol de Amoroso, tras asistencia perfecta de Cuesta para el 1-0 ante Alianza Lima [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-melgar-vivo-ver-1-0-intimos-arequipa-torneo-clausura-video-137299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db6025256f69.jpeg"},{"id":137296,"title":"\u00bfQu\u00e9 deseo le pidieron? 'Shen-Long' aparece en el Parque de los Pr\u00edncipes en el PSG vs Marsella [FOTO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/psg-vs-marsella-shenlong-dragon-ball-aparece-parque-principes-viral-redes-foto-137296","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db60282292ae.jpeg"},{"id":137300,"title":"Lo que se perdi\u00f3: Bernardo Cuesta estuvo cerca de marcar el segundo gol a favor de Melgar [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-melgar-vivo-bernardo-cuesta-perdio-segundo-gol-conjunto-arequipeno-video-137300","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db60282cd4b7.jpeg"},{"id":137249,"title":"Nationals vs. Astros por FOX Sports 2: sigue el Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB desde Washington D.C.","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/nationals-vs-astros-vivo-directo-online-gratis-streaming-fox-sports-2-sigue-incidencias-juego-5-serie-mundial-mlb-nationals-park-washington-dc-nczd-live-sports-event-137249","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db6020f09d16.jpeg"},{"id":137298,"title":"\u00a1Deseo cumplido! Doblete de Mauro Icardi para el 2-0 del PSG-Marsella por la Ligue 1 [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/gol-mauro-icardi-psg-vs-marsella-doblete-argentino-2-0-parque-principes-ligue-1-2019-video-137298","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db601efb39cf.jpeg"},{"id":137242,"title":"EN VIVO | Alianza Universidad 1-1 Sport Huancayo por la fecha 13 del Torneo Clausura | LIGA 1 | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-universidad-vs-sport-huancayo-vivo-online-torneo-clausura-liga-1-nczd-137242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db5244c32718.jpeg"},{"id":137228,"title":"\u25baAlianza Lima vs. Melgar EN VIVO y EN DIRECTO: arequipe\u00f1os ganan 1-0 por el Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-melgar-vivo-via-golperu-online-directo-sigue-transmision-fecha-13-torneo-clausura-137228","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4ece70700a.jpeg"},{"id":137205,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada: resultados de la fecha 13","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-vivo-acumulada-actualizada-instante-universitario-sporting-cristal-alianza-lima-pelean-liderazgo-torneo-clausura-fecha-hora-canal-137205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4afaa9fba2.jpeg"},{"id":137218,"title":"\u00a1Conectamos con Brasil! Chile vs. Francia juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 1 del Mundial Sub 17","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-francia-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-chilevision-online-gratis-jornada-1-live-mundial-sub-17-brasil-2019-goiania-nczd-137218","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5a698b5ce9.jpeg"},{"id":137225,"title":"Sigue haciendo historia: Roger Federer gan\u00f3 su t\u00edtulo n\u00famero 10 en Basilea tras derrotar a Alex De Mi\u00f1aur","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-alex-minaur-vivo-directo-online-espn-juegan-final-abierto-basilea-nczd-live-sports-event-137225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5ff339eaf8.jpeg"},{"id":137277,"title":"Hincha llor\u00f3 al ver a Gallardo y el entrenador de River Plate la abraz\u00f3","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/facebook-hincha-lloro-ver-marcelo-gallardo-entrenador-river-plate-abrazo-video-nczd-137277","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5dbfb8ba24.jpeg"},{"id":137295,"title":"Con ayuda de Jairo Concha: Joffre Escobar marc\u00f3 el tan ansiado empate 1-1 a segundos del final [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-san-martin-vivo-joffre-escobar-marco-ansiado-empate-1-1-segundos-final-video-137295","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5fab717449.jpeg"},{"id":137293,"title":"El autogol de Marcos Delgado que hizo so\u00f1ar a Cristal con la punta del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-san-martin-autogol-marcos-delgado-pone-cristal-punta-tabla-clausura-137293","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f61bf15b1.jpeg"},{"id":137237,"title":"MIRA AQU\u00cd, Barcelona SC vs. T\u00e9cnico Universitario a trav\u00e9s de GOLTV: partido y transmisi\u00f3n por Liga Pro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-tecnico-universitario-vivo-directo-ver-transmision-via-goltv-online-gratis-jornada-29-live-liga-pro-ecuador-2019-isidro-romero-carbo-137237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5a80a11e6f.jpeg"},{"id":137195,"title":"Y dale alegr\u00eda: Toluca venci\u00f3 a Pachuca y sue\u00f1a con llegar a la Liguilla del Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-pachuca-vivo-directo-ver-transmision-via-tudn-canal-5-online-gratis-jornada-15-live-apertura-2019-liga-mx-nemesio-diez-mexico-nczd-137195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5fcc0c4b5c.jpeg"},{"id":137229,"title":"Sporting Cristal empat\u00f3 1-1 ante San Mart\u00edn y dej\u00f3 pasar la oportunidad de ser l\u00edder del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-san-martin-vivo-via-golperu-directo-juegan-directo-fecha-13-torneo-clausura-video-137229","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5eff694917.jpeg"},{"id":137291,"title":"\u00a1Estallido vital! Xhaka se encar\u00f3 con la afici\u00f3n tras ser sustituido en el empate Arsenal [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/premier-league-granit-xhaka-encaro-aficion-sustituido-arsenal-vs-crystal-palace-137291","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f861c4f28.jpeg"},{"id":137294,"title":"El primero en LaLiga: as\u00ed fue el gol del \u2018Chicharito\u2019 Hern\u00e1ndez en el Sevilla vs. Getafe [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-chicharito-hernandez-sevilla-vs-getafe-golazo-mexicano-espana-video-137294","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f7f998658.png"},{"id":137097,"title":"Chile vs. Francia por el Mundial Sub 17: sigue en vivo la transmisi\u00f3n de DirecTV Sports","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-francia-vivo-mundial-sub-17-brasil-2019-seguir-directo-grupo-c-estadio-da-serrinha-directv-sports-chilevision-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-137097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db3556bb29af.jpeg"},{"id":137288,"title":"Christofer Gonz\u00e1les pidi\u00f3 su cambio, sali\u00f3 lesionado y Carlos Lobat\u00f3n lo consol\u00f3 [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-san-martin-vivo-christofer-gonzales-pidio-cambio-salio-lesionado-carlos-lobaton-consolo-video-137288","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f1ad6028c.jpeg"},{"id":137292,"title":"\"Joker\": actor de Deadpool dedic\u00f3 este divertido mensaje al Guas\u00f3n por nuevo r\u00e9cord hist\u00f3rico en taquilla","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-actor-deadpool-dedico-divertido-mensaje-guason-nuevo-record-historico-taquilla-137292","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f6eb5f7ce.jpeg"},{"id":137290,"title":"\u00a1Est\u00e1 que se sale en Espa\u00f1a! Asistencia de lujo de Odegaard para triunfo de la Real Sociedad [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-martin-odegaard-luce-nueva-asistencia-real-sociedad-video-137290","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f3a5e1bb9.png"},{"id":137289,"title":"\"Joker\": descubren la identidad del doctor de la madre del Guas\u00f3n y genera varias teor\u00edas [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-descubren-identidad-doctor-madre-guason-genera-teorias-spoiler-137289","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5f23771326.jpeg"},{"id":137281,"title":"Armando Alfageme se lesion\u00f3 y es baja para el partido ante Deportivo Municipal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-armando-alfageme-lesiono-baja-partido-municipal-137281","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d8037f2a0df0.jpeg"},{"id":137286,"title":"Setiembre y octubre, los meses cr\u00edticos: todas las lesiones de Gareth Bale desde que lleg\u00f3 al Madrid [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gareth-bale-lesiones-real-madrid-molestias-fisicas-gales-llego-casa-blanca-fotos-137286","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5efec824b3.jpeg"},{"id":137285,"title":"PES 2020: todos estos jugadores tendr\u00e1n un nuevo rostro con el Data Pack 2.0","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-jugadores-tendran-nuevo-rostro-data-pack-2-0-137285","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5ed3b3b611.jpeg"},{"id":137284,"title":"Golpe a Florentino: Man\u00e9 rechaza al Real Madrid y quiere jugar por siempre en Liverpool","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/real-madrid-fichajes-sadio-mane-quiere-quedarse-siempre-liverpool-espana-137284","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5ec543583a.png"},{"id":137283,"title":"PES 2020: todo lo que debes saber del eFootball.Open, el competitivo del simulador de Konami","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-debes-efootball-open-competitivo-simulador-konami-pro-evolution-soccer-137283","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6ee3951cb4d.jpeg"},{"id":137226,"title":"MIRA AQU\u00cd, F1 EN VIVO con el GP de M\u00e9xico: sigue la carrera de Lewis Hamilton, Vettel y compa\u00f1\u00eda","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-gp-mexico-vivo-directo-online-fox-action-sigue-carrera-lewis-hamilton-sebastian-vettel-autodromo-hermanos-rodriguez-nczd-live-sports-center-137226","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4dc7a446b0.jpeg"},{"id":137282,"title":"Diego Penny se equivoc\u00f3: toc\u00f3 el bal\u00f3n con la mano, pero fuera del \u00e1rea [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-san-martin-vivo-diego-penny-equivoco-toco-balon-mano-fuera-area-video-137282","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5e5244923e.jpeg"},{"id":137279,"title":"Profetas en otras tierras: Real Madrid, el club que m\u00e1s jugadores de su cantera exporta en Europa","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-club-jugadores-cantera-exporta-cinco-grandes-ligas-europa-137279","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5e4ea6082e.jpeg"},{"id":137280,"title":"\"The Eternals\" ser\u00e1 grabado en este misterioso lugar, seg\u00fan im\u00e1genes filtradas","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/the-eternals-sera-grabado-misterioso-lugar-imagenes-filtradas-137280","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/18\/5c6b20d0c4c36.jpeg"},{"id":137190,"title":"M\u00e1s 'L\u00edderpool' que nunca: triunfo por 2-1 ante Tottenham en partidazo en Anfield por la Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/ver-liverpool-vs-tottenham-vivo-directo-online-gratis-resultado-goles-transmision-espn-espn-play-premier-league-2019-nczd-137190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5e1a2cb051.jpeg"},{"id":137010,"title":"\u25ba EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: resultados de la Fecha 13 del Torneo Clausura | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-actualizada-instante-acumulada-vivo-fecha-13-torneo-clausura-liga-1-alianza-lima-universitario-sporting-cristal-fecha-hora-canal-137010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db220676d05b.jpeg"},{"id":137278,"title":"'King Mo': Salah marca el 2-1 para la remontada del Liverpool ante Tottenham por la Premier League [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-tottenham-vivo-ver-gol-mohamed-salah-2-1-remontada-reds-video-137278","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5dc9f2a7fe.jpeg"},{"id":137275,"title":"A nada de ser 'Gunners': Messi, Cristiano Ronaldo y el once ideal de los casi fichajes del Arsenal [FOTOS]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-arsenal-once-ideal-messi-cristiano-ronaldo-buffon-cracks-estuvo-cerca-fichar-fotos-137275","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5ddd46a004.jpeg"},{"id":137272,"title":"Alberto Quintero ya est\u00e1 recuperado y listo para volver al equipo titular","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alberto-quintero-recuperado-podia-jugar-municipal-137272","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/11\/5d2798832a671.jpeg"},{"id":137276,"title":"Marvel: Nick Fury es un Skrull desde 'The Winter Soldier' por esta incre\u00edble raz\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-nick-fury-skrull-the-winter-soldier-increible-razon-avengers-endgame-marvel-4-137276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/24\/5d111a5eb5958.jpeg"},{"id":137241,"title":"Binacional gan\u00f3 2-0 a Uni\u00f3n Comercio por fecha 13 del Torneo Clausura | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/union-comercio-vs-binacional-vivo-online-via-gol-peru-fecha-13-torneo-clausura-liga-1-nczd-137241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5dc62aba09.jpeg"},{"id":137274,"title":"Goles que no haces...: Henderson aprovecha los fallos del Tottenham y anota el 1 a 1 del Liverpool [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-tottenham-vivo-ver-gol-jordan-henderson-1-1-reds-anfield-video-137274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5d78fe26ed.jpeg"},{"id":137270,"title":"Paulo Gazzaniga, apunta ese nombre: las cuatro espectaculares atajadas que sacaron de quicio a Liverpool [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-hoy-vs-tottenham-paulo-gazzaniga-espectaculares-atajadas-sacaron-quicio-klopp-video-137270","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5d772e371e.jpeg"},{"id":137271,"title":"Tres Ronaldos, 12 en el extranjero, \u00bfqu\u00e9 es de la vida de la Venezuela que lleg\u00f3 a una final de un Mundial Sub20?","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/venezuela-equipo-dudamel-logro-segundo-lugar-mundial-sub20-137271","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5d32352921.png"},{"id":137273,"title":"\"Pok\u00e9mon\" lanza nuevo tra\u00edler y sinopsis del episodio final de \"Sun and Moon\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-lanza-nuevo-trailer-sinopsis-episodio-final-sun-and-moon-137273","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5d6403f5a7.jpeg"},{"id":137269,"title":"Tras los pasos de la nueva 'Joya': Barcelona, presente en el Mundial Sub 17 para seguir de cerca a Palacios","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-mundial-sub-17-fichajes-matias-palacios-joya-argentina-siguen-azulgranas-137269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5d3c130786.jpeg"},{"id":137268,"title":"Dragon Ball Heroes: \u00bfHearts m\u00e1s fuerte que Broly? La aparici\u00f3n de Gogeta resolver\u00eda esta duda","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-hearts-fuerte-broly-aparicion-gogeta-resolveria-duda-137268","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5cf4910948.jpeg"},{"id":137266,"title":"Fuego cruzado: Thomas Tuchel confirma que no habla con Kylian Mbapp\u00e9 desde hace d\u00edas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mbappe-psg-tuchel-confirma-habla-jugador-martes-137266","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5cf0366b14.jpeg"},{"id":137264,"title":"El Barcelona mete a dos jugadores para conseguir el fichaje de Lautaro Mart\u00ednez en 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2020-fc-barcelona-mete-dos-jugadores-lautaro-martinez-proxima-temporada-137264","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5ca94a6b45.jpeg"}]